شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجم جمادی الاولی روز ولادت با سرسعادت بانوی قهرمان کربلا، اسوه صبر و مقاومت حضرت زینب کبری (س) است. این بانوی مکرم اسلام پرچم دار نهضت کربلا پس از شهادت حسین (ع) بود واز زنان و کودکانی که در کاروانشان بودند، پرستاری می‌کرد. به همین دلیل این روز را روز پرستار می‌نامند.
به همین دلیل هر ساله در سراسر کشور ویژه برنامه‌های متنوعی برای پاسداشت پرستاران برگزار می‌شود.در همین راستا بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی واقع در شهرک مسعوریه مسگراباد واقع در منطقه ۱۵ شهر تهران تجلیل شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: روح الله نظام - تهران

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فیلم اصلی
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گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار ، ویژه برنامه
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گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان خاص شرق تهران هاشمی رفسنجانی تهران + عکس و فیلم