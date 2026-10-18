باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح مهر آفرینان در معابر منتهی به ۳۵۰ مدرسه دخترانه در پایتخت خبر داد و افزود:نظر سنجی‌های میدانی ما نشان از این دارد که والدین دانش آموزان با توجه به افزایش ایمنی و تسهیل در تردد معابر اطراف مدارس از طرح استقبال کردند و خواستار تداوم آن تا پایان سال شدند.

سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، خاطر نشان کرد خوشبختانه اجرای این طرح فرهنگی با اقبال عمومی همراه بوده و باید به این نکته اشاره کنیم که طرح مهر آفرینان پلیس راهور که تا امروز ۳۵۰ دبستان دخترانه را پوشش داده است این پنانسیل را دارد که تا پایان سال معابر منتهی به تمام دبستان‌های دخترانه را نیز تحت پوشش قرار دهد.

سردار موسوی‌پور در پایان به ابعاد آموزشی این طرح اشاره کرد و گفت: در قالب مهر آفرینان، آموزش‌های لازم در محیط به دانش‌آموزان ارائه می‌شود؛ آموزش‌هایی نظیر عبور از خط‌کشی عابر پیاده، عبور ایمن از عرض خیابان، پیاده و سوار شدن ایمن از خودرو، بستن کمربند ایمنی و خودداری از بیرون آوردن سر و دست از شیشه خودرو. همچنین با اهدای کارت همیار پلیس به دانش‌آموزان، فرهنگ‌سازی لازم انجام می‌شود و به آنان گفته می‌شود که همیاران ترافیکی پلیس هستند.