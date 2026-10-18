حضور چشمگیر مهندسان در آینده مراکز درمانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0645\u06cc\u062f\u06cc\u0647\u060c \u0639\u0636\u0648 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0639\u0644\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0648\u0642 \u062a\u062e\u0635\u0635 \u062e\u0648\u0646 \u0648 \u0627\u0646\u06a9\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n