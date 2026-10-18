باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حضور چشمگیر مهندسان در آینده مراکز درمانی + فیلم

در آینده ۷۰ درصد کادر درمان را مهندسان تشکیل می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرعلی حمیدیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص خون و انکولوژی در برنامه تلویزیونی گفت: ۷۰ درصد کارمندان بیمارستان های آینده پزشک نیستند بلکه مهندس هستند.

مطالب مرتبط
حضور چشمگیر مهندسان در آینده مراکز درمانی + فیلم
young journalists club

بیمارستان گاندی پس از حمله صهیونی آمریکایی + فیلم

حضور چشمگیر مهندسان در آینده مراکز درمانی + فیلم
young journalists club

حسینیه‌ای به وسعت دل + فیلم

حضور چشمگیر مهندسان در آینده مراکز درمانی + فیلم
young journalists club

روایت پرستاران از ارائه خدمات به زائران کربلا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم
۵۱۴

 آمریکا باید اعتراف کند که قدرت خود را از دست داده است + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم
۴۵۹

پرحادثه خیزترین منطقه تهران کجاست؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم
۴۳۴

نحوه تهیه یک دمنوش ساده برای گرم شدن بدن + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم
۳۳۹

ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در تولید گیاهان دارویی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم
۳۰۰

نقش سیمای شهدا بر بوم هنر سیاه قلم + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha