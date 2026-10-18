وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اهمیت حیاتی امنیت منطقه خلیج فارس، خواستار گفت‌وگوی مستقیم کشور‌های منطقه با همسایگان خود برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز یکشنبه تأکید کرد که مسکو برای جلوگیری از وقوع یک «جنگ تمام‌عیار» در منطقه خلیج فارس، تلاش‌های صلح‌جویانه‌ای را دنبال می‌کند؛ منطقه‌ای که امنیت آن از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

لاوروف در نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، خواستار برگزاری مذاکرات مستقیم میان کشور‌های حاشیه خلیج فارس و کشور‌های همسایه، از جمله عراق و اردن، شد.

وی همچنین احتمال مشارکت سازمان همکاری اسلامی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در این روند گفت‌و‌گو را مطرح کرد.

پیش‌تر جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، بدون اشاره به حملات عربستان به یمن، حملات مستمر انصارالله یمن به عربستان را محکوم کرده و آنها را «رفتاری مجرمانه و عامدانه» خوانده بود. وی همچنین خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی جامعه بین‌المللی در قبال این حملات شده بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: بحرین ، تنگه هرمز ، سرگئی لاوروف
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