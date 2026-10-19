نماینده ولی فقیه در مازندران با قدردانی از افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، ورزشکاران مازندرانی را مایه غرور و سرافرازی کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نخستین روز هفته تربیت بدنی و ورزش، جامعه ورزش و جوانان مازندران با آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ساری، دیدار کردند.

در این نشست حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، معاونان اداره کل، رؤسای ستادی و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها، رؤسای هیئت‌های ورزشی و پیشکسوتان ورزش استان حضور داشتند.

آیت‌الله محمدی لائینی با قدردانی از افتخارآفرینی قهرمانان ایرانی، به‌ویژه ورزشکاران مازندرانی، در بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: از اینکه ورزشکاران ایرانی و به‌خصوص قهرمانان مازندرانی در این مسابقات افتخارآفرینی کردند، به‌عنوان یک ایرانی احساس غرور کردم.

او با اشاره به دستاورد‌های ورزش مازندران در میادین بین‌المللی، افزود: ورزش استان همواره در افتخارآفرینی و کسب مدال نقش چشمگیری داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر راهبرد «ایران قوی» گفت: برای سرافرازی نام ایران در جهان، باید ورزش قوی‌تری داشته باشیم. هنگامی که پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست ورزشکاران کشور، به‌ویژه پهلوانان مازندرانی، در میادین بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آید و قهرمانان در برابر پرچم کشور سجده شکر به‌جا می‌آورند، این اتفاق دستاوردی فرهنگی و رسانه‌ای برای ایران به همراه دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین از افتخارآفرینی بانوان ورزشکار قدردانی کرد و افزود: بانوان ایرانی با حفظ حجاب اسلامی و درخشش در عرصه ورزش، مایه سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

درخشش ۱۷ ورزشکار مازندرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا

در ادامه این نشست، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: از ۲۶ ورزشکار مازندرانی حاضر در این رقابت‌ها، ۱۷ ورزشکار موفق به کسب مدال شدند.

او همچنین از اعزام ۹ ورزشکار مازندرانی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا خبر داد و ابراز امیدواری کرد این ورزشکاران نیز با تلاش خود و حمایت مسئولان، در این رقابت‌ها موفق عمل کنند.

بریمانی با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی و رؤسای هیئت‌های ورزشی، افزود: با تلاش مجموعه ورزش استان، برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ اداره کل ورزش و جوانان مازندران به‌عنوان اداره کل برتر ورزش کشور انتخاب شد و لوح سپاس و تقدیر را از رئیس‌جمهور و وزیر ورزش و جوانان دریافت کردیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر توجه همزمان به ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، حوزه جوانان و ورزش روستایی، گفت: تاکنون ۴۰ درصد مدال‌های المپیک توسط ورزش مازندران کسب شده است و امیدواریم در المپیک لس‌آنجلس نیز ورزشکاران استان عملکرد موفقی داشته باشند.

او نهادینه کردن ورزش در خانواده‌ها را ضروری دانست و افزود: برای حفظ سلامت جامعه باید از همه ظرفیت‌ها در جهت گسترش ورزش بهره گرفت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: ورزش مازندران ، نماینده ولی فقیه
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