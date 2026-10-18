فرمانده انتظامی خوی از کشف و ضبط بیش از ۱/۵ تن آرد گندم خارج از شبکه توزیع از یک انباری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی شهرستان خوی در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خوی با همکاری مأموران اداره صمت در اجرای طرح مبارزه با احتکار و قاچاق  از یک انباری بازرسی بعمل آوردند.

وی افزوده: در بررسی بعمل آمده از انبار مذکور یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم  آرد گندم خارج از شبکه به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی با بیان اینکه در این رابطه یکنفر دستگیر و برای سیر مراحل قانوني تحویل مرجع قضایی گردید از شهروندان درخواست نمود هرگونه موارد مشکوک در خصوص احتکار کالا را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی نمایند.

منبع:پلیس

برچسب ها: کشف آرد قاچاق ، نیروی انتظامی
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