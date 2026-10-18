مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی ال ۹۰ در محور دامغان به سمنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین درخشان از وقوع واژگونی خودرو ال ۹۰ حوالی ظهر یکشنبه کیلومتر ۶۵ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت یک نفر در این سانحه ادامه داد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر او به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد و ابراز داشت: این مصدومان با همراهی اورژانس و بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این حوادث پیشگیری و سفر خوشی را برای خود و همراهان رقم بزنند.

منبع مهر 

برچسب ها: تصادف رانندگی ، حادثه
خبرهای مرتبط
بازگشت هفت میلیارد تومان وجوه پرونده جرایم سایبری به مالباختگان دامغان
جانشین فرمانده انتظامی شاهرود در تصادف جان باخت
فوت رییس و ۲ نفر از کارکنان حوزه هنری شاهرود بر اثر تصادف
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
واژگونی ال ۹۰ در محور دامغان به سمنان؛ یک نفر جان باخت