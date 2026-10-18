مأموران انتظامی سیریک یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل مخزن غیرمجاز و ۱۷۶ عدد کارت سوخت قاچاق را توقیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دادگستری شهرستان سیریک با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی در جریان بازرسی از خودروهای عبوری موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق شدند.

محمدرضا محمدی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، علاوه بر یک مخزن فلزی دست‌ساز و جاسازی‌شده برای حمل غیرمجاز سوخت، ۱۷۶ عدد کارت سوخت بنزین نیز کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی وی به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سرشبکه‌ها و دیگر همدستان احتمالی ادامه دارد و دستگاه قضایی با هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق سوخت با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.

منبع خبر: صداوسیما

برچسب ها: قاچاق ، کارت سوخت ، سیریک ، هرمزگان
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