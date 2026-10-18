باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم

در صورت حمله آمریکا به ایران، هزینه سنگینی به دشمن تحمیل خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا میرابیان، دیپلمات اسبق و کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه تلویزیونی گفت: ایران برای آمریکا حریف آسانی نیست و هرگونه حمله به ایران هزینه سنگینی برای دشمن آمریکایی دارد.

مطالب مرتبط
هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم
young journalists club

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم

هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم
young journalists club

ترامپ در محاصره بحران؛ از جنگ با ایران تا کابوس انتخابات + فیلم

هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم
young journalists club

فناوری نوظهور ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۴۵۷

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۴۰۳

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم
۳۶۴

 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۳۰۸

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
۲۷۵

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha