هزینه سنگین حمله به ایران برای دشمن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0631\u0636\u0627 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u0628\u06cc\u0627\u0646\u060c \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u062a \u0627\u0633\u0628\u0642 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u063a\u0631\u0628 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0622\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0647\u0631\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\n