باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- پس از یک تعقیب و گریز مداری که بیش از دو روز به طول انجامید، فضاپیمای باری «دراگون» متعلق به شرکت اسپیس‌اکس (SpaceX) — که مأموریت «خدمات تدارکاتی تجاری-۳۵» (CRS-۳۵) را برای ناسا انجام می‌داد — به ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) رسید. این فضاپیما مواد غذایی تازه، تدارکات بلندمدت، تجهیزات پژوهشی و سخت‌افزار‌هایی را برای پشتیبانی از این آزمایشگاه در حال گردش در مدار و خدمه آن تحویل داد.

به گزارش وب‌سایت «اسپیس» (Space)، پخش زنده ورود دراگون زمانی آغاز شد که این فضاپیما از فاصله تقریبی ۳.۶ کیلومتری به ایستگاه نزدیک می‌شد. «آنیل منون»، فضانورد ناسا و عضو خدمه این مأموریت، بر نزدیک شدن دراگون و عملیات خودکار آن نظارت داشت.

اتصال (داکینگ) در درگاهِ رو به فضایِ ماژول «هارمونی» (Harmony) در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام شد؛ در حالی که ایستگاه در ارتفاع حدود ۴۰۰ کیلومتری بر فراز آفریقای جنوبی و با سرعتی در حدود ۲۸۰۰۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود.

فضاپیمای دراگون بیش از ۲۸۶۰ کیلوگرم مواد غذایی، تجهیزات پژوهشی و سایر اقلام را تحویل داد. این محموله شامل سخت‌افزار‌های پشتیبانی پرواز — از جمله قطعات جایگزین برای بازوی رباتیک «کانادارم۲» (Canadarm۲) — یک پمپ تزریق و حسگر کیفیت پیش‌تصفیه برای سرویس بهداشتی ایستگاه فضایی، و یک ابزار رباتیک تخصصی برای تعمیر و نگهداری ایستگاه بود. همچنین، آخرین واحد از هشت آرایه خورشیدی ارتقا یافته نیز در این محموله وجود داشت که برای افزایش ظرفیت تولید برق ایستگاه طراحی شده‌اند.

به گفته سخنگوی پخش زنده ناسا، علاوه بر تدارکات معمولِ این مأموریت، دراگون یک غافلگیری ویژه نیز برای فضانورد «آنیل منون» به همراه داشت که امروز پنجاهمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گیرد.

مأموریت CRS-۳۵ روز سه‌شنبه، ۱۳ اکتبر، سوار بر یک موشک «فالکون ۹» (Falcon ۹) متعلق به اسپیس‌اکس، از سکوی پرتاب این شرکت در «پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال» در فلوریدا پرتاب شد. تنها ده دقیقه بعد، مرحله فوقانی موشک با موفقیت فضاپیمای دراگون را در مدار نزدیک زمین قرار داد.

به‌دلیل مسیر مداری ایستگاه فضایی بین‌المللی و زمان پرتاب که نزدیک به سپیده‌دم بود، میلیون‌ها نفر در امتداد ساحل شرقی ایالات متحده توانستند صعود موشک «فالکون ۹» را مشاهده کنند. این رویداد پدیده بصری نادری را پدید آورد که «عروس دریایی فضایی» نام گرفته است؛ پدیده‌ای که بر اثر ابرِ حاصل از خروج گاز‌های پیشران در مسیر حرکت موشک شکل گرفت.

محموله‌های ارسالی در مأموریت «CRS-۳۵» برای تأمین نیاز‌های جدیدترین گروه فضانوردانِ ساکن در ایستگاه فضایی — یعنی خدمه مأموریت «Crew-۱۳» شرکت اسپیس‌اکس که به نمایندگی از ناسا انجام شد — مورد استفاده قرار می‌گیرند. این چهار فضانورد در تاریخ اول اکتبر به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند و جایگزین خدمه مأموریت «Crew-۱۲» شدند؛ گروهی که یک هفته بعد به زمین بازگشتند.

منبع: الیوم السابع