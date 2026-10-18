رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران گفت: پرداخت خسارت تاکسی‌های آسیب دیده در جنگ ۴۰ روزه به فوریت انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، در جریان چهارصد و سی‌ونهمین جلسه شورا، ضمن اشاره به خسارات واردشده به تاکسی‌های آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه، بر پیگیری جدی پرداخت خسارت این رانندگان تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف ۱۷۰ دستگاه تاکسی آسیب‌دیده در صحن شورا شد.

آقامیری با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: در این بازدید‌ها مشخص شد برخی ایستگاه‌های تاکسی که در نزدیکی اهداف مورد اصابت قرار گرفته بودند، آسیب دیدند؛ بعضی از این خسارات مختصر و محدود به بدنه و شیشه خودرو‌ها بود. وی افزود: بر این اساس، این خودرو‌ها کارشناسی شدند و مقرر شد هزینه خسارت به رانندگان پرداخت شود.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با اشاره به پیگیری‌های شخصی خود تصریح کرد: چند روز پیش تماسی از یکی از رانندگان آسیب‌دیده داشتم که با وجود اینکه خودروی وی کارشناسی شده و مبلغ خسارت مشخص شده است، اما هنوز این هزینه از طریق بیمه تامین اجتماعی به آنها پرداخت نشده است. وی با درخواست پیگیری این موضوع گفت: خواهشم این است که این موضوع پیگیری شود تا پرداخت این هزینه‌ها برای سایر رانندگان نیز بیش از این معطل نماند، چرا که این خودرو‌ها وسیله درآمد و زندگی آنان است.

آقامیری در ادامه با اشاره به ۱۷۰ دستگاه تاکسی نو و پارک شده در پارکینگ که در بمباران دوران جنگ آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: این خودرو‌ها در شرایط کنونی قابلیت واگذاری به رانندگان تاکسی را ندارند؛ زیرا هزینه تعمیر و تأمین قطعات آنها بسیار بالاست و برای راننده صرفه اقتصادی ندارد و قطعات این خودرو‌ها با نرخ ارز روز باید تأمین شود.

وی با پیشنهاد ارائه مصوبه‌ای در این زمینه افزود: پیشنهاد من این است که مصوبه‌ای ارائه شود تا شورا تعیین تکلیف کند که با این خودرو‌ها چه باید کرد؛ چرا که این خودرو‌ها قابلیت واگذاری به رانندگان تاکسی را ندارند و برای آنان صرفه اقتصادی ندارد.

برچسب ها: جنگ رمضان ، شورای شهر
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