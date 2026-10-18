باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سروری از کاهش ۱۶ درصدی شمار حوادث ناشی از کار در نیمه نخست سال جاری در خراسان رضوی خبر داد.

وی بیان کرد: در خراسان رضوی ۱۰۰ هزار کارگاه تولیدی وجود دارد که بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی یک میلیون نفر بیمه شده کارگری در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، به موجب قانون تامین ایمنی کارگاه‌های مشمول ماده ۹۵ قانون کار برعهده کارفرما است لذا اگر حادثه‌ای در کارگاه رخ دهد، مسئولیت مستقیم آن برعهده کارفرما است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین مسئولیت اصلی تهیه، تأمین و در اختیار قرار دادن وسایل و تجهیزات حفاظت فنی و آموزش کارگران بر عهده کارفرما است، در صورت بروز حادثه ناشی از کار به دلیل نقص ایمنی، مسئولیت مدنی و کیفری (پرداخت دیه و خسارت) متوجه کارفرما خواهد بود.

سروری با اشاره به نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه آن در استانها گفت: وزارتخانه مکلف است از طریق «اداره کل بازرسی کار»، بر اجرای مقررات حفاظت فنی نظارت کند. بازرسان کار حق دارند به کارگاه‌ها وارد شوند و گزارش‌های رسمی آنان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون کار در صورتی که در جریان بازرسی، احتمال وقوع حادثه یا خطر حتمی در کارگاه وجود داشته باشد، بازرس کار مکلف است مراتب را فوراً به وزارتخانه گزارش کرده و وزارتخانه از طریق دادسرای عمومی محل، تقاضای صدور قرار پلمب و تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه را بنماید.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: در نیمه نخست امسال ۴۵ هزار و ۴۶۴ نفر- کارگر توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی آموزش‌های مرتبط با حفظ ایمنی را دریافت کردند که بیشتر از تعهد اداره کل که هزار و ۸۷۵ نفر- کارگر بوده است، از این تعداد ۲۱ هزار نفر- کارگر آموزش‌های تخصصی را فرا گرفتند.

سروری ادامه داد: در یکسال گذشته به منظور ارتقای دانش تخصصی بازرسان کار دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای ۵۸ نفر در سه دوره به میزان ۹۰۰ نفر- ساعت برگزار شد، شمار کمیته‌های حفاظت فنی استان نیز افزایش یافت و به یک هزار کمیته رسید.

به گفته وی، بازرسی از سطح کارگاه‌ها به صورت موردی و ادواری انجام می‌گیرد، سهم هر بازرس در ماه ۵۰ مورد بازرسی است، کارگاه‌های ساختمانی و معدنی پرخطرترین کارگاه‌ها به شمار می‌روند و در اولویت بازرسی قرار دارند، در نیمه نخست امسال ۹ هزار و ۱۴۵ مورد بازرسی از کارگاه‌ها انجام گرفته که از این تعداد چهار هزار و ۳۲۲ بازرسی از کارگاه‌های پرخطر بوده است.

وی ایمنی را یک امر نسبی دانست و گفت: عوامل بروز حوادث ناشی از کار شامل ۸۸ درصد مربوط به اعمال ناایمن و ۱۲ درصد مربوط به محیط ناایمن می‌شود لذا انجام اعمال ناایمن سهم بیشتری از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می‌دهند، در این راستا آموزش یک امر ضروری است.