ابعاد هویت حقوقی جدید شبکه شاد در جلسه کمیته راهبری این شبکه بررسی و اعلام شد که تاکنون بیش از ۲۹۱ میلیارد پیام توسط ۷۲ میلیون کاربر در این شبکه جابجا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین جلسه کمیته راهبری شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) به ریاست سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله معاونین وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

آقامیری در این جلسه طی سخنانی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف نقش آموزش و پرورش به‌عنوان متولی اصلی این حوزه در راهبری شبکه شاد، گفت: باید نحوه تنظیم‌گری، مدل تجاری، وضعیت تعرفه‌گذاری خدمات و تفکیک خدمات رایگان از سایر خدمات در این شبکه مشخص شود و وزارت آموزش و پرورش ظرف ۱۰ روز این موضوعات را تعیین تکلیف کند تا مدل مالکیت حقوقی جدید شبکه شاد به بهترین نحو اجرایی شود.

وی اضافه کرد: باید برای مدیریت و راهبری شبکه شاد و سکو‌های موازی ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و پرورشی در کشور برنامه‌ریزی شود و مشکلات حقوقی و مالکیتی این حوزه، برطرف شود.

در این جلسه، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش گزارشی از وضعیت فعلی شبکه شاد و پیش‌بینی مسیر آینده این شبکه برای تبدیل شدن به بخشی از زیست‌بوم تربیت و آموزش دانش‌آموزان کشور، به‌عنوان سکوی ملی محصولات، خدمات امن، جذاب و تربیتی کودک و نوجوان، ارائه کردند.

پس از گزارش وضعیت عملکرد شاد توسط باقرزاده نماینده وزارت آموزش و پرورش، به موضوع تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شاد پرداخته شد و با توجه به مجوز هیئت وزیران به وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس یک شرکت خصوصی با سهامی همراه اول و این وزارتخانه، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و سازمان بازرسی کل کشور به بیان ابهامات و اشکالات این رویه پرداختند.

بر اساس گزارش ارائه شده، بیش از ۷۲ میلیون کاربر شبکه شاد را نصب کرده‌اند و بیش از ۱۶ میلیون کاربر روزانه و بیش از ۲۴میلیون کاربر ماهانه در این شبکه فعال هستند. همچنین تاکنون بیش از ۲۹۱ میلیارد پیام و ۴۶ میلیارد فایل در این شبکه جابه‌جا شده است که بر اساس نظرسنجی‌ها، کلاس‌ها و پیام‌رسان، جذاب‌ترین سرویس‌های این شبکه اعلام شده‌اند.

امکان تبادل رایگان پیام و انواع فایل، برقراری تماس صوتی گروهی و تماس تصویری خصوصی، گفت‌و‌گو در گروه کلاس‌های رسمی، ساخت گروه و کانال برای معلمان و مدیران، ایجاد پخش زنده در کانال و مدیریت ارسال پیام به تفکیک نقش، استان و پایه تحصیلی نیز در این شبکه فراهم شده و کلاس مجازی شاد، سرویس آزمون‌ساز، شادبین، رویداد، تماشا، سرویس دیدنی، سرویس ورزشی، مدیریت کاربری والدین و صفحات ویژه مناسبتی همچون جنگ رمضان، از دیگر سرویس‌ها و خدمات فعال در این شبکه هستند.

در ادامه، معاونت فرهنگی، اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی نیز گزارشی درباره بررسی الزامات توسعه سامانه شاد، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این شبکه و مشخص شدن محل تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای آن ارائه کرد.  

در این گزارش، مالکیت و وضعیت حقوقی سامانه شاد از منظر نحوه اعمال حکمرانی آموزش و پرورش و تأمین منابع سرمایه‌ای، از جمله تخصیص اعتبارات، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اجرایی‌سازی مصوبه شاد اعلام شد و پس از تأکید بر اصول حاکم و الزامات حاکمیتی، از جمله صدور مجوز و تأیید صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات آموزش و پرورش عمومی در فضای مجازی، حاکمیت و حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی دانش‌آموزان، معلمان و سایر ذی‌نفعان، تنظیم‌گری و نظارت بر خدمات عمومی، رسیدگی به تخلفات و ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان، مزایا و معایب مدل‌ها و راهکار‌های پیشنهادی تشریح شد.

همچنین بر تعدد سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات، همراه با وحدت حاکمیت و استاندارد‌ها تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، تأکید شد.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

برچسب ها: شبکه شاد ، کاربر ، فضای مجازی
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