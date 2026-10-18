باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هدف نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران + فیلم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند تا آمریکا را به جنگ با ایران سوق دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا میرابیان، دیپلمات اسبق و کارشناس مسائل غرب آسیا در برنامه تلویزیونی گفت: بنیامین نتانیاهو برای فرار از شکست انتخاباتی به دنبال کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران است.

مطالب مرتبط
هدف نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

قومی که هیچگاه در تاریخ از هیچ چیز رضایت نداشت + فیلم

هدف نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

شعله‌های اعتراض به جنگ غزه در قلب آمریکا + فیلم

هدف نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

جدال انتخاباتی در اسرائیل؛ اختلاف در چهره‌ها، اشتراک در اهداف + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۴۵۷

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۴۰۳

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم
۳۶۴

 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۳۰۸

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
۲۷۵

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha