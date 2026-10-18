باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مهارت‌هایی که می‌توانند ایده‌های شما را عملی کنند + فیلم

در دنیای جدید، لازم است انسان‌ها با هوش مصنوعی آشنایی بیشتری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساناز محمدپور، کارشناس آموزشی در برنامه تلویزیونی گفت: برنامه نویسی و هوش مصنوعی مهارت‌هایی هستند که می‌توانند ایده های شما را عملی کند.

مطالب مرتبط
مهارت‌هایی که می‌توانند ایده‌های شما را عملی کنند + فیلم
young journalists club

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم

مهارت‌هایی که می‌توانند ایده‌های شما را عملی کنند + فیلم
young journalists club

پوشش ۲۵ درصدی شبکه نسل پنجم ارتباطی تا پایان سال + فیلم

مهارت‌هایی که می‌توانند ایده‌های شما را عملی کنند + فیلم
young journalists club

چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد؟ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۴۵۷

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۴۰۳

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم
۳۶۴

 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۳۰۸

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
۲۷۵

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha