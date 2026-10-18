باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سلسله نشست‌های تبیینی کنشگران و سخنرانان تجمعات شبانه مردمی که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: بعد از اینکه آمریکایی‌ها در جنگ نظامی شکست را پذیرفتند، برای رقابت، از حوزه نظامی به حوزه تاب‌آوری منتقل شدند. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها فکر می‌کردند مقاومت ملت ما پایین آمده است و می‌توانند در یک جنگ سه‌روزه یا یک جنگ شش‌هفته‌ای، در واقع ملت ما را به تسلیم بکشانند.

وی اظهار کرد: در اسناد مشترک اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و در برآوردهایشان، سیستم‌های اطلاعاتی‌شان پیش‌بینی کرده بودند که اگر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا را به شهادت برسانند، فرماندهان و لایه دوم فرماندهی را هدف قرار دهند و زیرساخت‌های دفاعی را هدف قرار دهند، ظرف سه روز حکمرانی در ایران به هم می‌ریزد، دچار اختلال می‌شود، نظم عمومی به هم می‌ریزد و ایران پای میز مذاکره می‌آید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: می‌گفتند اگر در سه روز به اینجا نرسیم، شش هفته تاب‌آوری ایران در جنگ بیشتر نیست. شش هفته، مهماتشان به پایان می‌رسد، موشک‌هایشان رو به اتمام می‌رود و از نظر اقتصادی به هم می‌ریزند؛ فشار امنیتی داخلی به‌وجود می‌آید و اینجاست که در باب فاز دوم، با دست خالی وارد مذاکره می‌شود و تسلیم می‌شود که این برآوردها غلط درآمد. ملت ما سست نشد؛ ملت ما ایستاد و نیروهای مسلح ایستادند و آمریکایی‌ها فهمیدند برآوردشان اشتباه است.

حجت‌الاسلام طائب تصریح کرد: همین‌طوری که شش هفته را برای ما برنامه‌ریزی کرده بودند، جنگ آن‌ها هم برای این دوره شش‌هفته‌ای بود چون آنها تا مهمات دارند، تاب‌آوری پدافند دارند و موشک‌های آن‌ها هم رو به اتمام می‌رود.

وی گفت: اگر یادتان باشد، در روزهای اول موشک‌های نیروی هوافضای سپاه برای اینکه از پنج لایه پدافندی عبور کند و موشکش در سرزمین‌های اسرائیل فرود بیاید، باید یک برنامه حجیم و یک طراحی پیچیده با استفاده از انواع موشک‌ها و پهپادها انجام می‌داد تا تعدادی از این‌ها به زمین بنشیند، اما روزهای آخر چطور بود؟؛ حجم استفاده ما از موشک‌ها مشخص بود و در روزهای آخر، هر تعداد موشکی که استفاده می‌کردیم به زمین اصابت می‌کرد.

اشتباه آمریکا و اسرائیل در تاب‌آوری ایران

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: این یعنی چه؟، یعنی تاب‌آوری نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از بین رفت، اما برآوردی که آن‌ها از تاب‌آوری دفاعی ما داشتند، اشتباه بود لذا کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه‌ را برای آتش‌بس واسطه کردند چون برآوردشان این بود که موقعی که وارد آتش‌بس شوند و مجدداً مسیر زندگی به حرکت بیفتد، اینجا جمهوری اسلامی برای اینکه این شرایط را حفظ کند، به مذاکرات می‌آید و تسلیم می‌شود.

حجت‌الاسلام طائب اظهار کرد: وقتی به یک تفاهم‌نامه رسیدیم. در تفاهم‌نامه احساس کردند تاب‌آوری اجرای این تفاهم‌نامه را هم ندارند چون یکی از بندهای تفاهم‌نامه این بود که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز با مدیریت ایران انجام شود که تا هفته دوم انجام شد، اما در هفته سوم رسیدند به اینکه اگر این روند ادامه پیدا کند، مدیریت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تثبیت می‌شود لذا بازی را به هم زدند و آمدند یک مسیر دیگر باز کنند که کشتی‌های جنگی‌شان را به‌سرعت عبور بدهند، اما مورد اصابت قرار گرفتند و مجبور شدند برگردند.

وی اضافه کرد: بعد از این قضایا آمدند گفتند کشتی‌ها را از آسمان، با هلیکوپترها، کشتی‌ها را اسکورت می‌کنیم و عبور می‌دهیم که موفق نشدند و مجدداً یک جنگ دیگر راه افتاد سپس از درگیری کشتی‌ها آمدند به عرصه دریایی و زمینی، اما دوباره عقب‌نشینی کردند.

وی اضافه کرد: بعد از این قضایا آمدند گفتند کشتی‌ها را از آسمان، با هلیکوپترها، کشتی‌ها را اسکورت می‌کنیم و عبور می‌دهیم که موفق نشدند و مجدداً یک جنگ دیگر راه افتاد سپس از درگیری کشتی‌ها آمدند به عرصه دریایی و زمینی، اما دوباره عقب‌نشینی کردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: امروز به جایی رسیده‌ایم که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها راهبردشان را عوض کردند و از یک جنگ تمام‌عیار مستقیم بروند به سمت نیابتی‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و از این طریق، دوباره با فشارهای اقتصادی به ملت ما فشار بیاورند و رقابت امروز تبدیل به رقابت تاب‌آوری بین ما، آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها شده است.

تنظیم اقتصاد جهان با بسته نگه داشتن تنگه هرمز

حجت‌الاسلام طائب عنوان کرد: آن‌ها آمدند جمهوری اسلامی را محاصره و تحریم کردند. اول تحریم کردند و گفتند ما با تحریم و با فشارهایی که می‌گذاریم، ایران ضعیف می‌شود، اما غافل از اینکه امروز تنگه هرمز یک ابزار تنظیم‌کننده توازن قواست تا در حوزه تاب‌آوری، اگر آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با تحریم و محاصره می‌توانند ملت ما را تضعیف کنند، امروز بسته نگه داشتن تنگه هرمز هم تنظیم‌کننده اقتصاد آمریکا و هم تنظیم‌کننده اقتصاد جهان شده است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: دشمن تلاششان را کرد و گفتند ایران دیگر نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارد. ناوهایشان را به منطقه آوردند، اما امروز حاضر نیستند آمار مراجعات سربازانشان در کشتی‌ها و در پایگاه‌هایشان به دکترهای روان‌شناس را اعلام کنند.

وی اظهار کرد: در جنگ سال ۲۰۰۱، آمریکایی‌ها مجبور شدند دو سوم نیروهایشان را بیاورند و در منطقه بچرخانند. خروجی را ببینید؛ در آن مقطع چه شد؟ هشت تریلیون دلار در جنگ ۲۰۰۱ هزینه کردند، اما خروجی‌اش چه شد؟ به افغانستان و عراق وارد شدند، اما در ۲۰۲۵ چه شد؟، در سال ۲۰۲۵ مجبور شدند جمع شوند و بیرون بروند؛ با این همه خسارت مادی و خسارت نیروی انسانی.

حجت‌الاسلام طائب بیان کرد: دشمن گفت در جنگ ایران از تجربه جنگ افغانستان و عراق استفاده می‌کنیم؛ در نبرد هوایی و دریایی، جمهوری اسلامی را به تسلیم می‌کشانیم. همه قوایشان را آوردند؛ بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما در منطقه آوردند. در روزهای جنگی پرواز انجام می‌دادند، روزانه بیش از هزار تن بمب می‌ریختند و موشک می‌زدند، اما به کجا رسیدند؟، امروز مجبور شدند گزاره جنگ نظامی را با احتیاط مورد توسل قرار دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: چرا جنگ نظامی، عقبه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها را به مخاطره انداخته است؟، امروز مردم آمریکا دارند سؤال می‌کنند و در شهرها تظاهرات می‌کنند که چرا بچه‌های ما را وارد جنگ کردید؟، بیش از ۷۰ درصد مردم آمریکا، در نظرسنجی خود آمریکایی‌ها، می‌گویند جنگ با ایران برای ما ارزش و فایده نداشت و می‌گویند رفتید اقتصاد ایران را به هم بریزید، اما اقتصاد خود ما به هم ریخته است.

وی اضافه کرد: امروز بین ایالت‌ها، کسی که می‌خواهد فرزندش را برود ببیند، یا پدر و مادری که می‌خواهند فرزندشان را ببینند، یا فرزندی که می‌خواهد در ایالت دیگری باشد، فاصله دیدارها طولانی‌تر شده است چون با افزایش قیمت گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل بالا رفته و هزینه زندگی افزایش پیدا کرده است و این به تاب‌آوری مردم آمریکا لطمه زده است.

حجت‌الاسلام طائب گفت: اروپایی‌ها هنوز وارد فصل زمستان نشده‌اند، اما دارند آثار جنگی که آمریکایی‌ها در عرصه اقتصادی راه انداخته‌اند را مشاهده می‌کنند.

غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شیوه پاسخ ایران

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