فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۲۱۶ دستگاه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال در استان و دستگیری ۴۹ نفر در این خصوص از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال از عوامل افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی انرژی است و پلیس با سودجویان این حوزه برخورد قانونی می‌کند.

او افزود: در اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۶ دستگاه ماینر کشف و برای بررسی‌های تخصصی به کارشناسان شرکت توزیع برق استان تحویل داده شده است.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده بیش از ۲۹ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۴۹ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

نوسانات شدید برق، قطعی مکرر و ایجاد مشکل در بخش‌های تولیدی و خانگی از جمله خسارات مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال به صنعت برق گیلان است که استفاده کنندگان غیرمجاز تولید رمز ارز‌ها برای استان به بار می‌آورند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان