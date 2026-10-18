ادبیات فارسی پر از حکایت‌های زیبا و پندآموز است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زبان و ادبیات فارسی پر از حکایت‌های زیبا و پندآموز هستند. در فیلم زیر بهروز اتونی، کارشناس ادبیات فارسی حکایتی طنز و درس آموز را بازخوانی می‌کند که اشاره به گنج شخصیت دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ادبیات فارسی ، زبان فارسی ، شعر نو
خبرهای مرتبط
«طلوع ماه»؛ قرار تازه شبکه یک با بزرگان علم و فرهنگ
رادیو در محضر حافظ/ روایت عشق و معرفت در آوای غزل‌های ماندگار
کامل‌ترین دیوان صوتی حافظ در رادیو فرهنگ رونمایی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
«من یک خبرنگارم» از عروج سرنا در غبار سوروچ می‌گوید
معاونت صدا در مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های مستعد با «باشگاه همصدا» + فیلم
آخرین اخبار
معاونت صدا در مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های مستعد با «باشگاه همصدا» + فیلم
«من یک خبرنگارم» از عروج سرنا در غبار سوروچ می‌گوید
چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران در یک نگاه؛ از رقابت ملی تا سینمای جهان
«شبکه های تلویزیونی سیما» پای کار «ایرانِ جان» همراه با «مرکزیِ ایران»