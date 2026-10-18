باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه اروپا روز یکشنبه حملات اخیر شهرک‌نشینان خشونت‌طلب اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، از جمله حمله به دیپلمات‌های اروپایی، را به‌شدت محکوم کرد.

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن اشاره به محکومیت این حملات از سوی شماری از مقام‌های اسرائیلی، خواستار پاسخ‌گو کردن عاملان و اتخاذ اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار خشونت‌ها شد.

در این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا حملات اخیر شهرک‌نشینان خشونت‌طلب در کرانه باختری، از جمله حمله به دیپلمات‌های اروپایی، را به‌شدت محکوم می‌کند.»

این اتحادیه تأکید کرد که انتظار دارد عاملان این حملات به‌طور کامل پاسخ‌گو شوند و تدابیر مؤثری برای جلوگیری از ادامه خشونت‌ها و آزار و اذیت‌های خشونت‌آمیز علیه فلسطینیان، از جمله در جریان فصل جاری برداشت زیتون، و همچنین علیه خبرنگاران اتخاذ شود.

اتحادیه اروپا همچنین از اسرائیل خواست به‌طور کامل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشد و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی را متوقف کند.

این حمله در نزدیکی شهرک طیبه، در شرق رام‌الله، رخ داد؛ جایی که هیئتی از دیپلمات‌های اروپایی و مقام‌های کلیسای کاتولیک در جریان فصل برداشت زیتون از منطقه بازدید می‌کردند.

این هیئت شامل سرکنسول‌های فرانسه و بلژیک، یک نماینده لهستان و مقام‌هایی از کلیسای کاتولیک بود.

بر اساس گزارش‌ها، شهرک‌نشینان اسرائیلی که صورت‌های خود را پوشانده بودند، با اعضای این هیئت روبه‌رو شدند و شیشه یکی از خودرو‌های کنسولی بلژیک را شکستند.

رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که نیرو‌های نظامی و پلیس سه ساعت پس از دریافت موقعیت هیئت و تصاویر این حادثه به محل رسیدند؛ این اطلاعات و تصاویر تنها چند دقیقه پس از وقوع حادثه برای نیرو‌های مربوطه ارسال شده بود.

در همین حال، آویگدور لیبرمن، رهبر حزب مخالف «اسرائیل خانه ما»، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و وزیران جنگ و امنیت ملی کابینه او را به ناتوانی در مهار حملات شهرک‌نشینان متهم کرد.

لیبرمن هشدار داد که بی‌عملی کابینه اسرائیل در برابر این حملات، حمایت بین‌المللی از این رژیم را تضعیف می‌کند.

حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان و اموال آنان هم‌زمان با آغاز فصل برداشت زیتون در اوایل ماه جاری میلادی تشدید شده است.

منبع: آناتولی