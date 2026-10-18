یک منتقد سینما گفت: مجید مجیدی از فضای جشنواره بوسان برای رساندن پیام خود به جهانیان استفاده کرد و این فضا را به صحنه محکومیت جنایات آمریکا تبدیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و منتقد سینما در رادیو گفت‌و‌گو درباره صحبت‌های صریح مجید مجیدی در جشنواره بوسان و اشاره او به جنایات آمریکا علیه مردم ایران گفت: استاد مجید مجیدی، کارگردان شریف کشورمان در جشنواره کره جنوبی، این جشنواره معتبر و بزرگ بین‌المللی را به صحنه‌ای برای اعلام مظلومیت ملت ایران و محکومیت جنایات آمریکا علیه مردم ایران تبدیل کرد. او از تریبون خود برای رساندن صدای مظلومیت شهدای میناب و کودکان میناب استفاده کرد و بسیار خوش درخشید.

جوانشیر ادامه داد: همگان می‌دانند این جشنواره‌های بین‌المللی در چنگال مافیای صهیونیستی است. سینمای بین‌الملل در حوزه حرفه‌ای و بالاخص اینگونه جشنواره‌ها به صورت سنتی در چنگال صهیونیست‌هاست. کره جنوبی نیز از متحدان آمریکاست و فضای حاکم در آنجا فضای آمریکایی - صهیونیستی است.

این منتقد سینما افزود: به هر حال، این انسان‌های هنرمندِ متعهدِ مستقل مثل آقای مجیدی در عالم کم نیستند. آقای مجیدی از این فضا برای رساندن پیام خود به جهانیان استفاده کرد و این فضا را با موقعیت‌شناسی خاص، با زمان‌شناسی و ظرافت خاص به صحنه محکومیت جنایات آمریکا تبدیل کرد، که نشان می‌دهد هنوز هنرمندان متعهد و فرزندان حقیقی مکتب روح‌الله در حوزه فرهنگ و هنر مقتدرانه در این کشور هستند. علی‌رغم اینکه برخی صدا‌های متفاوت در این عرصه شنیده می‌شود، ولی اکثریت نخبگان و مرجعیت هنری ما در اختیار چهره‌هایی مثل آقای مجیدی است.

وی با بیان اینکه صحبت‌های جامع ایشان راجع به تحریم‌های یکجانبه آمریکا، کشتار آمریکا علیه مردم بی‌گناه و... بود، که با زبانی شیوا و به دور از سیاست‌زدگی مطرح شد، افزود: الحمدالله این صدای حقانیت مردم ایران مورد پذیرش همگان نیز قرار گرفت.