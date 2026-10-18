فرمانده کل سپاه پاسداران با صدور پیامی کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس و انتصاب مهرداد اخلاقی به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب مهرداد اخلاقی از سوی رئیس‌جمهور به سمت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای مهرداد اخلاقی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم

کسب رأی اعتماد قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتصاب جنابعالی از سوی رئیس‌جمهور محترم به سمت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح» را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی تردید این اعتماد قاطع و معنادار در شرایط خطیر کنونی کشور، پیش از آنکه یک رأی متعارف باشد، بیانگر اطمینان مجلس و ملت به تعهد، توانمندی، شایستگی‌های آزموده شده جنابعالی برای نقش آفرینی در این مسند حساس و مهم است.

پیام روشن این رخداد خرسند کننده در خانه ملت مبعوث‌شده، ضرورت تداوم راه قدرت ساز و غرورانگیز شهید امیر نصیرزاده، در تقویت ظرفیت‌های راهبردی وزارت دفاع در مقطع سرنوشت‌ساز کنونی را مورد تاکید قرار می‌دهد که به فضل الهی در تعامل و هم افزایی نیرو‌های مسلح با مجموعه صنعت دفاعی کشور و بهره‌گیری از جامعه نخبگان و متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور محقق خواهد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب مأموریت‌های خود، آمادگی دارد هم‌پوشانی و هم‌افزایی راهبردی با وزارت دفاع در این مسیر مبارک و بویژه در عرصه مقابله موفق با تهدید‌های ترکیبی دشمن گسترش دهد.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد مسئولان، معاونان، متخصصان و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج)، تمسک به میراث جاودانه خمینی کبیر (ره) و خامنه‌ای‌ای شهید (قدس سره الشریف) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمود‌های حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) مسئلت می‌کنم.»