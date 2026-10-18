علیرضا خسروی رکورد‌های مختلفی را از خود برجای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خسروی، قهرمان روپایی ایران رکوردهای مختلفی را در کشور و همچنین رقابت‌های بین‌المللی و جهانی از خود برجای گذاشته است که در فیلم زیر به بررسی برخی از آنها پرداخته شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رکورد گینس ، حواشی ورزش ، روپایی زدن
خبرهای مرتبط
نام رونالدو در گینس ثبت شد
برتری فاحش رونالدو نسبت به مسی در ثبت نامش در کتاب گینس
اعتراف تلخ رونالدو به افتادن چین و چروک در صورتش+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
عملکرد تاریخی در پنج وزن نخست/ آزادکاران ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
یاحقی با کسب مدال طلا قهرمانی جهان اسکیت تاریخ ساز شد
قلعه نویی اسامی افراد خواب زده را با شجاعت اعلام کند/ جوانگرایی در زمین مسابقه مشخص می‌شود
تراکتور با شکار قو به دنبال بازگشت به صدر جدول
بارسلونا، بتیس را درهم کوبید + فیلم
رژه کاروان جانفدای ایران قوی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا+ فیلم و عکس
اینتر صدرنشین ماند؛ رم در تعقیب نراتزوری
اهتزاز پرچم و طنین سرود جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاراگوئه+ فیلم
آخرین اخبار
بررسی رکورد‌های قهرمان روپایی ایران + فیلم
سرمربی استقلال به ترکیب برنده دست نمی‌زند
قول بختیاری زاده به دو بازیکن استقلال
قرارداد دروازه بان استقلال تمدید می‌شود
رژه کاروان جانفدای ایران قوی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا+ فیلم و عکس
عزیزی: تمام کار‌های اعزام کاروان ایران به المپیک جوانان داکار انجام شده است + فیلم
حضور ۲ سخنران از شورای المپیک آسیا در همایش بین المللی زن و ورزش + فیلم
فرهادی زاد: ۲۵۰ مقاله به همایش بین المللی زن و ورزش ارسال شده است + فیلم
پرونده باز کمک شستا به فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات ویلموتس/ جزئیات تازه در صورت‌های مالی منتشرشده در کدال
اهتزاز پرچم و طنین سرود جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاراگوئه+ فیلم
عارف: سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوان زمینه‌ساز دستیابی به قله‌های بلندتر در عرصه ورزش قهرمانی است
قلعه نویی اسامی افراد خواب زده را با شجاعت اعلام کند/ جوانگرایی در زمین مسابقه مشخص می‌شود
تراکتور با شکار قو به دنبال بازگشت به صدر جدول
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
یاحقی با کسب مدال طلا قهرمانی جهان اسکیت تاریخ ساز شد
عملکرد تاریخی در پنج وزن نخست/ آزادکاران ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند
بارسلونا، بتیس را درهم کوبید + فیلم
اینتر صدرنشین ماند؛ رم در تعقیب نراتزوری
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
بایرن مونیخ ۶ - ۱ لایپزیگ/ رسیدن به صدرجدول با ثبت جشنواره‌ای از گل + فیلم
صنعت نفت ۲ - ۱ آلومینیوم اراک/ نخستین برد برزیل ایران با پورموسوی رقم خورد + فیلم
استراسبورگ ۱ - ۳ پاری سن ژرمن/ پاریسی‌ها با کامبکی رویایی به صدرجدول رسیدند
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند + فیلم
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند + فیلم
تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور
اورتون ۰ - ۲ چلسی/ تافی‌ها حریف آبی پوشان لندنی نشدند + فیلم