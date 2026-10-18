باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گلایه‌های کاربران از کاهش زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی و موضوع موسوم به «حجم‌خوری اینترنت»، اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مستقل از شکایت‌های مردمی یا طرح موضوع در رسانه‌ها، با استفاده از سامانه‌های فنی، نظارتی و پایشی خود، شاخص‌های مرتبط با کیفیت خدمات و میزان مصرف اینترنت کاربران را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون تخلفی در زمینه حجم‌خوری اینترنت از سوی اپراتور‌ها به اثبات نرسیده است، افزود: تا امروز با هیچ مصداق تأییدشده‌ای مواجه نشده‌ایم که نشان دهد اپراتوری با کاهش غیرواقعی حجم بسته‌ها یا استفاده از ابزار‌های خاص، موجب تضییع حقوق مشترکان شده و مانع استفاده کامل آنها از حجم اینترنت خریداری‌شده باشد.

فتاحی با اشاره به افزایش توجه رسانه‌ها به موضوع حجم‌خوری اینترنت تصریح کرد: پس از مطرح شدن این موضوع، هر سه اپراتور ارتباطی گزارش‌های فنی خود را از طریق بخش‌های تخصصی، امور مشتریان و در قالب نشست‌های خبری ارائه کردند؛ با این حال، سازمان تنظیم مقررات صرفاً به گزارش‌های اپراتور‌ها اکتفا نمی‌کند و بررسی‌های مستقل را از طریق سامانه‌های نظارتی و پایشی خود ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برخورد با تخلفات احتمالی اپراتور‌ها گفت: به مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولان امور مشتریان اپراتور‌ها تأکید کرده‌ایم که اگر حتی یک مورد از تضییع حقوق کاربران از طریق کاهش غیرواقعی حجم بسته‌های اینترنتی به اثبات برسد، برخورد بسیار جدی با اپراتور متخلف انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی اپراتور‌های ارتباطی و ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: شرکت‌های ارتباطی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند که بر اساس درآمد و هزینه اداره می‌شوند و تلاش می‌کنیم ضمن توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، مشکلات این شرکت‌ها نیز برطرف شود؛ اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای چشم‌پوشی از تخلفات احتمالی یا تضییع حقوق مشترکان نخواهد بود.

فتاحی تأکید کرد: اطمینان داریم اپراتور‌ها قصد ورود به چنین اقداماتی را ندارند و این موضوع در دستور کار آنها نیست، اما در صورت اثبات تخلف، برخورد قاطع و جدی با اپراتور متخلف صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه با اشاره به آمار شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ گفت: تعداد گزارش‌های مردمی درباره حجم‌خوری اینترنت بسیار محدود و انگشت‌شمار بوده است؛ این در حالی است که شکایت‌های متعددی درباره کیفیت خدمات ارتباطی، ابطال سیم‌کارت‌ها و برخی دیگر از اقدامات اپراتور‌ها دریافت می‌شود.

وی افزود: تمامی شکایت‌های محدود ثبت‌شده درباره حجم‌خوری اینترنت بررسی شده‌اند، اما تاکنون هیچ‌یک به تأیید وقوع تخلف در این زمینه منجر نشده است.

فتاحی در پایان با تأکید بر تداوم رسیدگی به شکایت‌های مشترکان خاطرنشان کرد: همچنان آماده دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ هستیم. همچنین بسته‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برای کاربران تهیه شده است تا مشترکان ضمن شناخت بهتر حقوق خود، آگاهی بیشتری نسبت به خدمات ارتباطی و نحوه پیگیری مشکلات احتمالی داشته باشند.