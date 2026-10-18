رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون هیچ مورد اثبات‌شده‌ای از کاهش غیرواقعی حجم بسته‌های اینترنتی توسط اپراتورها شناسایی نشده و در صورت اثبات چنین تخلفی، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گلایه‌های کاربران از کاهش زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی و موضوع موسوم به «حجم‌خوری اینترنت»، اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مستقل از شکایت‌های مردمی یا طرح موضوع در رسانه‌ها، با استفاده از سامانه‌های فنی، نظارتی و پایشی خود، شاخص‌های مرتبط با کیفیت خدمات و میزان مصرف اینترنت کاربران را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تاکنون تخلفی در زمینه حجم‌خوری اینترنت از سوی اپراتور‌ها به اثبات نرسیده است، افزود: تا امروز با هیچ مصداق تأییدشده‌ای مواجه نشده‌ایم که نشان دهد اپراتوری با کاهش غیرواقعی حجم بسته‌ها یا استفاده از ابزار‌های خاص، موجب تضییع حقوق مشترکان شده و مانع استفاده کامل آنها از حجم اینترنت خریداری‌شده باشد.

فتاحی با اشاره به افزایش توجه رسانه‌ها به موضوع حجم‌خوری اینترنت تصریح کرد: پس از مطرح شدن این موضوع، هر سه اپراتور ارتباطی گزارش‌های فنی خود را از طریق بخش‌های تخصصی، امور مشتریان و در قالب نشست‌های خبری ارائه کردند؛ با این حال، سازمان تنظیم مقررات صرفاً به گزارش‌های اپراتور‌ها اکتفا نمی‌کند و بررسی‌های مستقل را از طریق سامانه‌های نظارتی و پایشی خود ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره برخورد با تخلفات احتمالی اپراتور‌ها گفت: به مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولان امور مشتریان اپراتور‌ها تأکید کرده‌ایم که اگر حتی یک مورد از تضییع حقوق کاربران از طریق کاهش غیرواقعی حجم بسته‌های اینترنتی به اثبات برسد، برخورد بسیار جدی با اپراتور متخلف انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی اپراتور‌های ارتباطی و ضرورت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: شرکت‌های ارتباطی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند که بر اساس درآمد و هزینه اداره می‌شوند و تلاش می‌کنیم ضمن توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، مشکلات این شرکت‌ها نیز برطرف شود؛ اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای چشم‌پوشی از تخلفات احتمالی یا تضییع حقوق مشترکان نخواهد بود.

فتاحی تأکید کرد: اطمینان داریم اپراتور‌ها قصد ورود به چنین اقداماتی را ندارند و این موضوع در دستور کار آنها نیست، اما در صورت اثبات تخلف، برخورد قاطع و جدی با اپراتور متخلف صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه با اشاره به آمار شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ گفت: تعداد گزارش‌های مردمی درباره حجم‌خوری اینترنت بسیار محدود و انگشت‌شمار بوده است؛ این در حالی است که شکایت‌های متعددی درباره کیفیت خدمات ارتباطی، ابطال سیم‌کارت‌ها و برخی دیگر از اقدامات اپراتور‌ها دریافت می‌شود.

وی افزود: تمامی شکایت‌های محدود ثبت‌شده درباره حجم‌خوری اینترنت بررسی شده‌اند، اما تاکنون هیچ‌یک به تأیید وقوع تخلف در این زمینه منجر نشده است.

فتاحی در پایان با تأکید بر تداوم رسیدگی به شکایت‌های مشترکان خاطرنشان کرد: همچنان آماده دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ هستیم. همچنین بسته‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برای کاربران تهیه شده است تا مشترکان ضمن شناخت بهتر حقوق خود، آگاهی بیشتری نسبت به خدمات ارتباطی و نحوه پیگیری مشکلات احتمالی داشته باشند.

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برچسب ها: حجم خوری ، اینترنت ، اپراتور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اینکه مثل روز روشنه با یه گوشی میشه تشخیص داد حجم خوری دارند ؟!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
بیشترین حجم خوری با افتخار تقدیم میشه به اینترنت adsl مخابرات
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
همراه اول بدترین شرکت ایران است که هیچ توجهی به حقوق مشتریان ندارد
حتی بدتر از....
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
ایرانسل ۲۰ گیگ میگیری نت کمتر از ۲ روز نمیبرتت هیچی . نه دانلودی ن چیزی فقط ی روبیکا اونم چتش رایگانه چجوری مخوره کجا میره خدا میداند الیته نمیگم شرکتا دزدن .چون واقعا دزدن نیازی به گفتن نیست
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
پارسال به 195 شکایت کردم میپیچونن وی دی اس ال ای دی اس ال این بود اون نبود اصلا شش ماه گوشی خونه فعال نبوده بیش از یک میلیون هزینه اینترنت که خودش میگه نمیتونه وی دی پوشش بده میگی چرا فعال کردی میگه خودتون گفتید فعال کنم دزدی از این بالاترنیخاستن ۱۹۵ دوباره شکایت کنم دیدم وقت تلف کردن هست جالبه از همون که شاکی هستی هی اطهار نظر میخان بعد هم درست شکایت را وارد ننی کنن چون میخواهند سر کیسه کنند
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
همراه اول بسته میقروشه ولی نیم ساعت باید صبر کنی که استارت استفاده بزنی و حجم خوری علنی هستش
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
کیه که انجام بده
من یک اپ نوشتم برای مودم - یعنی هیچ مصرف کننده دیگه ای نیست و دیتایی که 100 گیگ خریده بودم به یک سوم رسید زد تمام شده جالبه دیتای داخلی بود - حالا نخواستیم خارجی - به نتیجه هم نرسید و رد کردن
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
آقا از اینترنت مخابرات ترافیک خریدم،
همان لحظه چک کردم ۴۳٪ برام مصرف اعمال کرده بوذ !!!
حجم خوری از این بالاتر !
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
6 گیگ اینترنت گرفتم دو روز نیست هیچ کار خاصی هم باهاش نکردم سریع تموم شد اصلا نمیدونم چجوری تموم شده
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
اپراتورها که دولتیه یعنی به خودش تذکر میده
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۸:۴۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
من با سند شکایت کردم از سامانه 195 هیچکاری نکردید.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۵ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
درصورت اثبات 🤣
اینها رو که ما نمی بینیم خودتون چک کنید
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
انشاالله ‌آخرت‌بدهکار‌همه‌ی‌مردم‌هستید‌
بایدجواب‌گو‌باشید‌حق‌ناس‌گناه‌بزرگی
است
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
با سلام اپراتورها هردو شون ایرانسل همراه اول داره حجم خوری میکنن بسته های اینترنت زود تمون میشه قبلنا اینطور نبود چرا باید تو این وضع امراتورها از جیب مردم بزنن
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۶ مهر ۱۴۰۵
من میگم چطوری ثابت کنید که اپراتور حجم خوری می‌کنه.
جون برام داره اتفاق می افته.
یه بسته ده گیگ ایرانسل بخر بعد برو یه فیلم یک گیگ دانلود کن !
میبینی به جای یک گیگ ازت یک ونیم گیگ کم شده!!
ایرانسل که شدید حجم خوری میکنه
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۴
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