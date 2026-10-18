مصر اعلام کرد برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان سعودی از این کشور حمایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد قاهره برای دفاع از امنیت و ثبات عربستان سعودی، هرگونه حمایت لازم و ممکن را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

این شورا تأکید کرد که مصر برای دفاع از منابع، تمامیت ارضی و اماکن مقدس اسلامی عربستان، «کاملاً در کنار این کشور» ایستاده است.

دفتر ریاست‌جمهوری مصر همچنین اعلام کرد قاهره تلاش‌های دیپلماتیک خود را با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه تشدید خواهد کرد. 

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان عربستان و نیروهای یمنی افزایش یافته است. حملات عربستان به استان‌های یمن و مناطق غیرنظامی با حملات نیروهای مسلح یمن به اهدافی در عمق خاک عربستان از جمله فرودگاه ریاض و مواضع نیروهای سعودی در خاک یمن همراه بوده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مصر ، عربستان سعودی
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