گیاه باریجه، گیاهی مفید و درمانگر برای انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل حکیم‌الهی، پزشک و پژوهشگر طب سنتی در برنامه انارستان از شبکه افق گفت: گیاه باریجه ضد نفخ، ضداسپاسم و ضد میکروب است و مصرف آن می‌تواند برای انسان مفید باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان نفخ
خبرهای مرتبط
بررسی علت گرفتگی‌های ناگهانی عضلات + فیلم
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
هشدار رگولاتوری به اپراتورها درباره حجم‌خوری اینترنت؛ برخورد جدی در صورت اثبات تخلف
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
خطر ابتلا به سرطان سینه در مردان از چه سنی افزایش می‌یابد؟
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
گیاهی که از آن برای مقابله با نفخ استفاده می‌شود + فیلم
آخرین اخبار
گیاهی که از آن برای مقابله با نفخ استفاده می‌شود + فیلم
هشدار رگولاتوری به اپراتورها درباره حجم‌خوری اینترنت؛ برخورد جدی در صورت اثبات تخلف
هوش مصنوعی چگونه تصمیمات انسان را دستکاری می‌کند؟!
جابجایی ۲۹۱ میلیارد پیام توسط ۷۲ میلیون کاربر در شبکه شاد
فضاپیمای دراگون بیش از ۶۰۰۰ پوند محموله را به ایستگاه فضایی بین‌المللی رساند
درمان پوکی استخوان در کشور + فیلم
خطر ابتلا به سرطان سینه در مردان از چه سنی افزایش می‌یابد؟
مشخصات تبلت پیشرفته «گلکسی» سامسونگ
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟