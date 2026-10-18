گیاه باریجه، گیاهی مفید و درمانگر برای انسان است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u062d\u06a9\u06cc\u0645\u200c\u0627\u0644\u0647\u06cc\u060c \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0648 \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u0637\u0628 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u06af\u0641\u062a: \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0647 \u0636\u062f \u0646\u0641\u062e\u060c \u0636\u062f\u0627\u0633\u067e\u0627\u0633\u0645 \u0648 \u0636\u062f \u0645\u06cc\u06a9\u0631\u0648\u0628 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0645\u0641\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0634\u062f.\n