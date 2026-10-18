باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌افزایی مدیران شرکت‌های تامین سرمایه که صبح امروز یک‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، با تمرکز بر بررسی موانع و مشکلات مترتب بر کسب و کار شرکت‌های تامین سرمایه برگزار شد، ضمن سپاسگزاری از مدیران کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری برای برنامه‌ریزی منظم جلسات هم‌اندیشی و فصلی گفت: برگزاری این جلسات فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری درباره آینده بازار سرمایه است.

حجت‌اله صیدی در این نشست با اشاره به موضوع تحقیق برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال توضیح داد: جایزه امسال نوبل اقتصاد که با عنوان «مبانی خرد ثبات در اقتصاد کلان» به رابرت هال و مایکل وودفورد تعلق گرفت، پیوند بسیار نزدیکی با حوزه فعالیت بازار سرمایه دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که مطالعات و تحقیقات ۲ برنده امسال جایزه نوبل اقتصاد مکمل یکدیگر است افزود: رابرت هال، یکی از برندگان این جایزه، بیش از ۵ دهه بر روی موضوع مبانی خرد اقتصاد کلان کار کرده و نشان داده تصمیم‌های خانوار در سطح خرد چگونه بر متغیر‌های کلان اثر می‌گذارد. مایکل وودفورد، برنده دیگر این جایزه، نیز در زمینه سیاست پولی، انتظارات و چسبندگی قیمت‌ها کار‌های بنیادین انجام داده است.

او گفت: در چارچوب همین تحقیقات، فعالان بازار سرمایه نیز اغلب ضمن پیش‌بینی رویدادها، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند؛ اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اتفاقات خوب می‌بایست چه اقداماتی انجام شود؟

درخواست تدوین سند سیاستی

صیدی با تبریک آغاز به‌کار هیات مدیره جدید کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران گفت: در شرایطی فعلی که تحریم‌ها و تهدید‌ها بر سر اقتصاد سایه افکنده از کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران می‌خواهم یک بسته یا سند سیاستی عملیاتی و قابل اقدام، برای تعریف «نقش نهاد‌های مالی در ثبات اقتصادی» تدوین کند تا به تعبیر برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، بنیان‌های خرد به کمک ثبات اقتصاد کلان بیاید.

او گفت: نهاد ناظر و تنظیم‌گر نیز باید در این مسیر موثر عمل کند. این یک چرخه است؛ وقتی شرایط کلان خوب باشد، کار بنگاه‌ها بهتر پیش می‌رود و وقتی بنگاه‌ها عملکرد مناسبی داشته باشند، وضع اقتصاد کلان نیز بهبود می‌یابد.

۳ سناریوی احتمالی پیش روی بازار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از صحبت‌های خود از طراحی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت نهاد ناظر بازار سرمایه خبر داد و افزود: برنامه بلندمدت برای دو تا سه سال آینده طراحی می‌شود، برنامه کوتاه‌مدت نیز یک برنامه شش‌ماهه است که از ابتدای آبان تا پایان فروردین ۱۴۰۶ اجرایی خواهد شد. جزییات این برنامه‌ها در نشست‌های بعدی تشریح می‌شود.

او با اشاره به این‌که ۳ سناریو در سطح سیاسی و بین‌المللی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، توضیح داد: سناریوی نخست، احتمال دستیابی به توافق در عرضه دیپلماسی است که احتمال آن از ۲ سناریوی دیگر کم‌تر است، اما در صورت تحقق، کاهش تحریم‌ها را در پی خواهد داشت. سناریوی دوم احتمال تشدید تنش و جنگ و سناریوی سوم، ادامه وضع فعلی است که محتمل‌ترین سناریو قلمداد می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که با هم‌اندیشی می‌توان بر روند بهبود وضع اقتصاد و بازار سرمایه اثر گذاشت بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه با شرایط مختلف تاکید کرد و گفت: سناریو‌های یاد شده در جلسات کارشناسی مرور و بررسی می‌شود و بعد از تعریف و طراحی راه‌کار‌های لازم در سطح عملیاتی اجرایی خواهد شد.

منبع: سازمان بورس