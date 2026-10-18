رئیس سازمان بورس از طراحی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای بازار سرمایه خبر داد و به تشریح سناریو‌های احتمالی پیش‌روی بازار در صورت انجام توافق، وقوع جنگ یا تداوم شرایط فعلی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست هم‌افزایی مدیران شرکت‌های تامین سرمایه که صبح امروز یک‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، با تمرکز بر بررسی موانع و مشکلات مترتب بر کسب و کار شرکت‌های تامین سرمایه برگزار شد، ضمن سپاسگزاری از مدیران کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری برای برنامه‌ریزی منظم جلسات هم‌اندیشی و فصلی گفت: برگزاری این جلسات فرصت مناسبی برای هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری درباره آینده بازار سرمایه است.

حجت‌اله صیدی در این نشست با اشاره به موضوع تحقیق برندگان جایزه نوبل اقتصاد امسال توضیح داد: جایزه امسال نوبل اقتصاد که با عنوان «مبانی خرد ثبات در اقتصاد کلان» به رابرت هال و مایکل وودفورد تعلق گرفت، پیوند بسیار نزدیکی با حوزه فعالیت بازار سرمایه دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این نکته که مطالعات و تحقیقات ۲ برنده امسال جایزه نوبل اقتصاد مکمل یکدیگر است افزود: رابرت هال، یکی از برندگان این جایزه، بیش از ۵ دهه بر روی موضوع مبانی خرد اقتصاد کلان کار کرده و نشان داده تصمیم‌های خانوار در سطح خرد چگونه بر متغیر‌های کلان اثر می‌گذارد. مایکل وودفورد، برنده دیگر این جایزه، نیز در زمینه سیاست پولی، انتظارات و چسبندگی قیمت‌ها کار‌های بنیادین انجام داده است.

او گفت: در چارچوب همین تحقیقات، فعالان بازار سرمایه نیز اغلب ضمن پیش‌بینی رویدادها، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند؛ اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اتفاقات خوب می‌بایست چه اقداماتی انجام شود؟

درخواست تدوین سند سیاستی

صیدی با تبریک آغاز به‌کار هیات مدیره جدید کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران گفت: در شرایطی فعلی که تحریم‌ها و تهدید‌ها بر سر اقتصاد سایه افکنده از کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران می‌خواهم یک بسته یا سند سیاستی عملیاتی و قابل اقدام، برای تعریف «نقش نهاد‌های مالی در ثبات اقتصادی» تدوین کند تا به تعبیر برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، بنیان‌های خرد به کمک ثبات اقتصاد کلان بیاید.

او گفت: نهاد ناظر و تنظیم‌گر نیز باید در این مسیر موثر عمل کند. این یک چرخه است؛ وقتی شرایط کلان خوب باشد، کار بنگاه‌ها بهتر پیش می‌رود و وقتی بنگاه‌ها عملکرد مناسبی داشته باشند، وضع اقتصاد کلان نیز بهبود می‌یابد.

۳ سناریوی احتمالی پیش روی بازار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از صحبت‌های خود از طراحی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت نهاد ناظر بازار سرمایه خبر داد و افزود: برنامه بلندمدت برای دو تا سه سال آینده طراحی می‌شود، برنامه کوتاه‌مدت نیز یک برنامه شش‌ماهه است که از ابتدای آبان تا پایان فروردین ۱۴۰۶ اجرایی خواهد شد. جزییات این برنامه‌ها در نشست‌های بعدی تشریح می‌شود.

او با اشاره به این‌که ۳ سناریو در سطح سیاسی و بین‌المللی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، توضیح داد: سناریوی نخست، احتمال دستیابی به توافق در عرضه دیپلماسی است که احتمال آن از ۲ سناریوی دیگر کم‌تر است، اما در صورت تحقق، کاهش تحریم‌ها را در پی خواهد داشت. سناریوی دوم احتمال تشدید تنش و جنگ و سناریوی سوم، ادامه وضع فعلی است که محتمل‌ترین سناریو قلمداد می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که با هم‌اندیشی می‌توان بر روند بهبود وضع اقتصاد و بازار سرمایه اثر گذاشت بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه با شرایط مختلف تاکید کرد و گفت: سناریو‌های یاد شده در جلسات کارشناسی مرور و بررسی می‌شود و بعد از تعریف و طراحی راه‌کار‌های لازم در سطح عملیاتی اجرایی خواهد شد.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: سازمان بورس ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۸۴ هزار واحد شاخص کل بورس
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
ریزش بیش از ۱۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
بازار سهام در محاصره صف‌های فروش؛ آیا فردا ورق برمی‌گردد؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
آخرین اخبار
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران
تسهیلات یک میلیارد تومانی با سود ۴ درصد برای نوسازی تاکسی‌ها
قیمت هر شانه تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان
هشدار به دارندگان سهام عدالت؛ مراقب پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده باشید
۱۷ هزار تانکر نفتکش به ردیاب هوشمند مجهز می‌شوند
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
محورهای شمالی خلوت شد
تغییر معماری بازارهای انرژی پاشنه آشیل محاسبات آمریکا
صادرات پسته و زعفران ایران به اروپا باید تسهیل شود
امنیت غذایی؛ مؤلفه راهبردی تاب‌آوری ملی
ابلاغ ضوابط تعیین نرخ سوخت نیروگاه‌ها
رشد ۱۱۳ درصدی حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور
اسقاط ۷۰۰ هزار خودرو در دو تا سه سال گذشته/ افزایش سهم اسقاط به یک خودرو به ازای تولید هر چهار خودرو
بازگشت تعادل به معاملات بورس در روز آینده محتمل است؟
بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور نیازمند نوسازی و بازسازی هستند + فیلم
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای مهر کردن چک‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی فراهم شد
تقویت بخش معدن کشور از طریق تعامل با بخش خصوصی