داراب در تب و تاب کشت؛ از قصیل تا کلزا، از خاک تا امید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - صبح‌های خنک مهرماه که نسیم ملایمی از روی دشت‌های داراب می‌گذرد، کشاورزان با گام‌های استوار به سوی مزارع می‌روند؛ جایی که خاک، چشم‌انتظار بذر‌های تازه است. در همین روزهاست که صدای تراکتور‌ها و دستگاه‌های کارنده، سکوت دشت‌های وسیع این شهرستان را می‌شکند و فصل تازه‌ای از تلاش و امید آغاز می‌شود.

داراب، با زمین‌های حاصلخیز و کشاورزانی سخت‌کوش، این روز‌ها صحنه یکی از مهم‌ترین فصل‌های زراعی سال است؛ فصل کشت پاییزه. از یک سو، بذر‌های جو در دل خاک آبی و دیم جای می‌گیرند تا هم دانه‌ای برای سفره و هم علوفه‌ای برای دام باشند، و از سوی دیگر، دانه‌های ریز کلزا با امید تولید روغن، در مزارع شهرستان کاشته می‌شوند. در کنار این تلاش‌ها، گام‌های نوینی نیز برداشته می‌شود؛ نخستین کشت بی‌خاک‌ورزی کلزا، نشانه‌ای از پیوند تجربه دیرینه کشاورزان با دانش روز و نگاه به آینده‌ای پایدارتر است.

کشت جو؛ پیش‌بینی ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار

اعیان‌منش مدیر جهاد کشاورزی داراب با اشاره به آغاز کشت جو در اراضی آبی و دیم این شهرستان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری ۳ هزار هکتار از اراضی آبی و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم به کشت این محصول اختصاص یابد.

او اضافه کرد: عملیات کاشت جو از اواسط مهرماه آغاز شده و تا اواسط آذرماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی داراب افزود: ارقام مورد استفاده در مزارع جو شهرستان شامل نیمروز، نوروز، اکسین، نگین و سایر ارقام مناسب منطقه است و کاشت عمدتاً به‌صورت مکانیزه و با استفاده از روش‌های نوین انجام می‌شود.

او با اشاره به کاربرد دوگانه جو در تولید دانه و تأمین علوفه دام گفت: بخشی از مزارع جو برای تولید علوفه سبز یا قصیل (شامل برگ و ساقه) و چرای دام مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع در تأمین خوراک دام منطقه اهمیت دارد.

کلزا؛ رشد چشمگیر سطح زیرکشت از ۳۰۰ به هزار و ۱۰۰ هکتار

اعیان‌منش بیان کرد: در حوزه دانه‌های روغنی نیز کشت کلزا از اواخر مهرماه در شهرستان داراب آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود سطح زیرکشت این محصول از ۳۰۰ هکتار در پارسال به هزار و ۱۰۰ هکتار در سال زراعی جاری برسد که نشان‌دهنده افزایش بیش از ۳ برابری است.

مدیر جهاد کشاورزی داراب تصریح کرد: همه مزارع کلزای شهرستان به‌صورت مکانیزه و با دستگاه ریزدانه‌کار کشت می‌شوند و ارقام گواهی‌شده هایولا ۵۰ و دلگان در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اعیان‌منش رعایت تاریخ کاشت، انتخاب رقم مناسب، تنظیم تراکم بوته و استفاده صحیح از دستگاه کارنده را از عوامل مؤثر بر عملکرد کلزا برشمرد و بیان کرد: کشت به‌موقع علاوه بر کمک به رشد مناسب بوته‌ها و کاهش خطر سرمازدگی، مدیریت علف‌های هرز را نیز تسهیل می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی داراب، توسعه کشت کلزا را در تناوب زراعی و مدیریت علف‌های هرز، آفات و بیماری‌های مزارع گندم مؤثر دانست و گسترش آن را در افزایش تولید دانه‌های روغنی و بهبود الگوی کشت حائز اهمیت برشمرد.

نخستین کشت بی‌خاک‌ورزی کلزا؛ گامی به سوی کشاورزی حفاظتی

اعیان‌منش گفت: در جهت توسعه کشاورزی حفاظتی، نخستین کشت بی‌خاک‌ورزی کلزا در سطح ۶ هکتار از اراضی شهرستان داراب اجرا شد.

او ادامه داد: این روش با حذف عملیات متداول خاک‌ورزی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های تولید، حفظ ساختمان خاک، کاهش فرسایش و مدیریت بهتر رطوبت خاک کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی داراب با اشاره به محدودیت بقایای گیاهی به دلیل تعلیف دام در منطقه، مدیریت بقایا و تنظیم دقیق ماشین کشت را از عوامل مهم موفقیت این روش و دستیابی به سبزشدن یکنواخت محصول کلزا عنوان کرد.

او افزود: عملیات کشت بی‌خاک‌ورزی در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و روند استقرار و رشد محصول به‌منظور ارزیابی نتایج فنی مورد پایش قرار می‌گیرد.

مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در شهرستان داراب نشان‌دهنده حرکت هدفمند به سمت توسعه کمی و کیفی کشت محصولات پاییزه است. افزایش پیش‌بینی‌شده سطح زیرکشت جو به ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار و کلزا به هزار و ۱۰۰ هکتار، همراه با به‌کارگیری کشت مکانیزه، استفاده از ارقام گواهی‌شده و اجرای نخستین کشت بی‌خاک‌ورزی کلزا، نویدبخش بهبود بهره‌وری، حفظ منابع خاک و آب، و تقویت الگوی کشت در منطقه است. تداوم این روند می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، تولید دانه‌های روغنی و تأمین خوراک دام شهرستان ایفا کند.