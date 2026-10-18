معاون وزیر صمت گفت: همراهی و تعامل بابخش خصوصی زمینه ساز تقویت و توسعه بخش معدن کشور می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه های تخصصی معدن و صنایع معدنی، علاوه بر معرفی توانمندی ها و دستاوردهای این بخش، فرصتی برای گردهمایی فعالان اقتصادی و تقویت تعامل میان بخش های مختلف زنجیره معدن فراهم می کنند. تحقق این ظرفیت، به مشارکت موثر شرکت ها و حمایت از برگزارکنندگان وابسته است.

 وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت  با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های تخصصی اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی نشان دهنده انگیزه و ظرفیت برگزارکنندگان است و انتظار می رود با حمایت از این مجموعه ها، زمینه حضور گسترده تر فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: یکی از انتظارات وزارت صمت از نمایشگاه های تخصصی، تلاش برای افزایش مشارکت فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت های بیشتر برای تعامل و همکاری میان بخش های مختلف صنعت و معدن است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید بر اهمیت حمایت از برگزارکنندگان نمایشگاه ها خاطرنشان کرد: این رویدادها باید بستری مناسب برای حضور موثرتر فعالان اقتصادی و تقویت ارتباطات در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کنند.

 

برچسب ها: معدن ، توسعه معادن
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