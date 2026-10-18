باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان اسکندری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل این سازمان، با تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو، نوسازی ساختارها، استقرار نظام مدیریت داده‌محور، هوشمندسازی زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و تقویت نقش اجرایی تشکل‌ها را از محورهای اصلی تحول در این سازمان برشمرد.



وی با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، افزود: پاسخگویی به انتظارات روزافزون در حوزه امنیت غذایی، مستلزم عبور از روش‌های سنتی، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اتخاذ رویکردی برنامه‌محور در مدیریت تولید، تأمین و تنظیم بازار است.

امنیت غذایی؛ مؤلفه راهبردی تاب‌آوری ملی

اسکندری با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشورها، اظهار کرد: امنیت غذایی امروز به یکی از مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری ملی تبدیل شده است و تجربه ایران در مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط بحرانی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را در حوزه مدیریت زنجیره تأمین به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ازبکستان افزود: در جریان این سفر، مقام‌های ارشد ازبکستان از تمایل خود برای بهره‌گیری از تجربیات وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی در شرایط جنگی و بحرانی سخن گفتند؛ موضوعی که به گفته وی، بیانگر اهمیت تجربیات عملیاتی کشور در این حوزه است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نقش تولیدکنندگان، شبکه تعاونی‌ها و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط را در استمرار تأمین نیازهای اساسی جامعه مهم ارزیابی کرد و گفت: مدیریت شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های زنجیره تأمین، مستلزم تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و ارتقای ظرفیت عملیاتی شبکه تعاونی‌ها است.

برنامه‌ریزی پیش‌دستانه برای جلوگیری از نوسانا

اسکندری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان برنامه تولید و نیاز بازار، رویکردهای مقطعی و واکنشی در مواجهه با مازاد یا کمبود محصولات کشاورزی را ناکافی دانست و اظهار کرد: مدیریت بازار باید پیش از آغاز فصل برداشت و بر مبنای اطلاعات دقیق تولید، پیش‌بینی میزان عرضه و برآورد تقاضا انجام شود.

وی با اشاره به تجربه بازار محصولاتی مانند سیب‌زمینی بیان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی باید با همکاری نزدیک معاونت‌های تخصصی زراعت و باغبانی، تقویم سالانه تولید، الگوی کشت و برنامه تنظیم بازار را از ماه‌ها پیش تدوین کند تا مدیران ستادی و استانی با برنامه‌ای مشخص و آمادگی کافی وارد عمل شوند.

به گفته وی، تقویت نظام پیش‌بینی بازار و هماهنگی میان بخش‌های تولید، توزیع و تنظیم بازار می‌تواند از شکل‌گیری بحران‌های مقطعی، تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف منابع جلوگیری کند.

هوشمندسازی؛ راهبرد نوسازی ساختار تعاون روستایی

رئیس هیئت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نوسازی ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از ضرورت‌های ارتقای عملکرد این سازمان دانست و گفت: برخورداری از شبکه گسترده تعاونی‌ها و جامعه مخاطب میلیونی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه خدمات هوشمند و بهبود مدیریت بخش کشاورزی فراهم کرده است.

اسکندری با تأکید بر لزوم استقرار سامانه‌های شفاف و داده‌محور افزود: پاسخ به دیدگاه‌هایی که سازمان تعاون روستایی را ساختاری سنتی می‌دانند، از مسیر تحول عملیاتی، به‌روزرسانی فرآیندها و استفاده مؤثر از فناوری‌های نوین می‌گذرد.

وی ادامه داد: تلفیق دانش و تجربه بدنه کارشناسی با ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و بانک‌های داده وزارت جهاد کشاورزی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرعت تصمیم‌گیری، ارتقای شفافیت و تبدیل سازمان به نهادی چابک‌تر و کارآمدتر شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین تأمین و توزیع عادلانه نهاده‌های کشاورزی، سوخت و آرد در مناطق روستایی را از وظایف مستمر این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: در کنار انجام مأموریت‌های جاری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، کاهش واسطه‌گری غیرضروری و ایجاد زمینه دستیابی کشاورزان به سهم منصفانه‌تری از ارزش افزوده باید در اولویت قرار گیرد.

افزایش اختیارات تشکل‌ها و تقویت نظارت بر عملکرد شبکه

اسکندری با تأکید بر ضرورت توسعه مشارکت مردم و تشکل‌های تخصصی در مدیریت بخش کشاورزی، اظهار کرد: اتحادیه‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی باید از جایگاه صرفاً نظاره‌گر فراتر روند و سهم بیشتری در اجرای برنامه‌های مرتبط با تأمین نهاده‌ها، ساماندهی بازار، صادرات و مدیریت زنجیره تأمین بر عهده بگیرند.

وی واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به تشکل‌ها را مستلزم تقویت سازوکارهای نظارتی دانست و افزود: توسعه سامانه‌های نظارتی و تقویت کمیسیون‌های استانی و شهرستانی، از الزامات ارتقای شفافیت، صیانت از سلامت اقتصادی و نظارت مؤثر بر گردش مالی و فرآیند توزیع کالاهاست.

به گفته وی، افزایش اختیارات تشکل‌ها در کنار پاسخ‌گویی و نظارت دقیق، می‌تواند به ارتقای کارآمدی شبکه تعاونی‌ها و تقویت نقش آن‌ها در اقتصاد کشاورزی کشور منجر شود.