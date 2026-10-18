باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تعمیق نفوذ چک‌های الکترونیکی در تعاملات مالی آحاد جامعه و بهبود فرآیند‌های سامانه و ارتقای عملکرد، بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۸۰۵۵ مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ مربوط به تسهیل فرآیند استفاده از چک‌های الکترونیکی و ارتقای الزامات امنیتی آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی درباره پیچیدگی‌های صدور، نگهداری سخت‌افزاری توکن، دغدغه‌های لجستیک و توزیع گواهی الکترونیکی مهر اشخاص حقوقی و هزینه‌های مربوط به آن، استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار به‌عنوان رویکرد ثانویه برای درج مهر سازمانی در چک‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری می‌تواند ممهور کردن چک را از طریق گواهی مهر سازمانی یا ارسال رمز یکبار مصرف انتخاب کند.

اجرای این روش مستلزم رعایت تمامی اصول و ملاحظات امنیتی، از جمله پیش‌بینی سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متقاضی و کنترل تعلق شماره تلفن همراه به کد ملی یا شناسه ملی مندرج در سامانه شاهکار در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات چک الکترونیکی است.

همچنین با هدف ارتقای سطح امنیتی و پیشگیری از مخاطرات و پیامد‌های محتمل، بانک‌ها مکلف‌اند در زمان انجام عملیات انتقال چک‌های کاغذی و الکترونیکی، از سازوکار ارسال رمز یکبار مصرف به سیم‌کارت متعلق به شخص اقدام‌کننده استفاده کنند. این الزام در فرآیند تعیین وضعیت چک‌های الکترونیکی از طریق درگاه‌های غیرحضوری نیز در تمامی درگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات برقرار است.