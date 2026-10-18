معاون وزیر صمت از شناسایی بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد - فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از شناسایی بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور خبر داد و گفت: نوسازی و بازسازی این واحدها با اولویت صنایعی که ظرفیت بازار و امکان تداوم فعالیت پس از اجرای طرح را دارند، در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

مقیمی با اشاره به ضرورت نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی در سراسر کشور وجود دارد که بیش از ۲۰ سال از زمان صدور پروانه بهره‌برداری آنها گذشته است و در صورت انجام نشدن نوسازی و بازسازی در طول عمر فعالیت، می‌توانند در برنامه‌های نوسازی و بازسازی صنعتی قرار بگیرند.

وی افزود: انتخاب واحدهای صنعتی برای ورود به این برنامه‌ها به عوامل مختلفی از جمله نوع صنعت، طول عمر تجهیزات و ماشین‌آلات، چرخه عمر اقتصادی و وضعیت فعالیت واحدها بستگی دارد. بر همین اساس، صرف قدمت یک واحد صنعتی برای قرار گرفتن در اولویت نوسازی کافی نیست و شرایط هر واحد باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.

مقیمی با بیان اینکه برنامه نوسازی و بازسازی صنایع بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود، تصریح کرد: در این چارچوب، برخی رشته‌های صنعتی از جمله صنعت داروسازی در اولویت قرار گرفته‌اند. سایر صنایع نیز با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و درخواست‌های ارائه‌شده از سوی واحدها، پس از طی مراحل کارشناسی و بررسی‌های لازم، ارزیابی می‌شوند.

معاون وزیر صمت ادامه داد: یکی از نکات کلیدی در انتخاب واحدهای صنعتی برای نوسازی و بازسازی، برخورداری آنها از ظرفیت و پتانسیل بازار است؛ چراکه این واحدها باید پس از اجرای طرح نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و چرخه حیات اقتصادی آنها حفظ شود.

وی تأکید کرد: واحدهایی که بازار مناسبی برای محصولات خود ندارند، لزوماً با نوسازی و بازسازی تجهیزات به شرایط مطلوب بازنمی‌گردند و ممکن است به راهکارهای دیگری از جمله تغییر نوع فعالیت صنعتی یا اصلاح ساختار تولید نیاز داشته باشند.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به ابعاد مختلف نوسازی صنعتی گفت: این برنامه صرفاً به جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه بهبود و اصلاح فرایندهای تولید، نوسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و در برخی موارد، تغییر اساسی در روش‌ها و سازوکار تولید را نیز دربرمی‌گیرد.

مقیمی در پایان با اشاره به اهداف زیست‌محیطی و انرژی طرح‌های نوسازی و بازسازی صنایع خاطرنشان کرد: کاهش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی از دیگر اولویت‌های وزارت صمت در این حوزه است. اجرای این برنامه‌ها می‌تواند در کنار ارتقای بهره‌وری و بهبود فرایندهای تولید، به مدیریت مصرف انرژی و کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور نیز منجر شود.