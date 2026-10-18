وزیر کار اعلام کرد: کارفرمایان کارگاه‌های فعال تحت پوشش تأمین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی و ارائه مستندات اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان، نسبت به ارسال فهرست‌های معوق بیمه‌ای از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز، «احمد میدری»، وزیر کار به همراه «غلامحسین محمدی»، سرپرست سازمان تامین اجتماعی از شعبه ۱۳ این سازمان بازدید کرد.

میدری ضمن این بازدید با مراجعان و متقاضیان خدمت حاضر در شعبه گفت‌و‌گو و ضمن بررسی مسائل و درخواست‌های آنان دستور رسیدگی به هر مورد را صادر کرد. وزیر کار در این بازدید همچنین بر تسریع انجام فرایند‌های مرتبط با مستمری‌بگیران و بازنشستگان، گسترش خدمات غیرحضوری سازمان و آموزش روش‌های انجام آن به جامعه مخاطب و همچنین تسریع رسیدگی به امور کارگاه‌های آسیب‌دیده تاکید کرد.

میدری در جریان این بازدید با اشاره به آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی در طول جنگ دوازده روزه گفت: از خردادماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با آغاز جنگ دوازده‌روزه بیش از ۱۳ هزار کارگاه موفق به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارکنان در مهلت مقرر نشدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموع تعداد بیمه‌شدۀ این دسته از بنگاه‌ها در مجموع یک میلیون نفر بوده است. وی در ادامه بیان کرد: این دسته از کارگاه‌ها در یک یا چند ماه از دوره خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵، موفق به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود در مهلت مقرر نشدند؛ موضوعی که موجب بروز مشکلات در ثبت سوابق بیمه‌ای و افزایش نگرانی و مشکلات کارکنان این کارگاه‌ها شده بود.

میدری در ادامه اعلام کرد: برای تسهیل و تسریع در ثبت سوابق بیمه‌ای کارکنان و رفع مشکلات ناشی از عدم ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه در دوره چهارده ماهه مذکور، سازمان تأمین اجتماعی تمهیدات ویژه‌ای برای کارفرمایان این کارگاه‌ها (به استثنای کارگاه‌های پیمانکاری) در نظر گرفته است.

وی افزود: مقرر شده است کارفرمایان مشمول با مراجعه حضوری به شعب سازمان تأمین اجتماعی، ارائه مستندات اشتغال و حقوق‌بگیری کارکنان در ماه‌های فاقد فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه و سایر تعهدات قانونی مربوط، نسبت به تعیین تکلیف فهرست‌های معوق اقدام کنند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: کارفرمایان مشمول باید برای بررسی درخواست خود نامه رسمی درخواست همراه با توضیح دلایل عدم ارسال فهرست بیمه، اسناد و مدارک مالی مربوط به پرداخت حقوق کارکنان، مدارک حضور و غیاب کارکنان مربوط به ماه‌هایی که فهرست بیمه ارسال نشده و مستندات احراز اشتغال افراد را به شعب مربوطه خود در تأمین اجتماعی ارائه کنند.

میدری تاکید کرد: بر اساس رویه‌های جاری سازمان تأمین اجتماعی، رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای کارکنانی که فهرست حق بیمه آنان در موعد مقرر ارسال نشده، مستلزم طی فرآیند‌های اداری و رسیدگی‌های قانونی است که علاوه بر طولانی شدن زمان ثبت سوابق، می‌تواند بر اساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، تعهدات مالی بیشتری را برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

وی افزود: اجرای این تصمیم می‌تواند ضمن تسریع در ثبت و تکمیل سوابق بیمه‌ای کارکنان، از طولانی شدن فرآیند‌های رسیدگی جلوگیری کرده و زمینه تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای حدود یک میلیون بیمه‌شده در بیش از ۱۳ هزار کارگاه را فراهم کند.

منبع: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

برچسب ها: سوابق بیمه‌ای ، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
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