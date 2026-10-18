باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان امروز در آغاز مرحله نخست طرح ساماندهی بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهری تهران با اشاره به روند اجرای طرح‌های مقابله با معتادان متجاهر اظهار کرد: در نخستین همایش پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور، فرمانده کل انتظامی کشور، اعلام کردند که از این پس عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر بر اساس حضور یا نبود معتادان متجاهر در سطح شهر ارزیابی شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: با هدایت‌های فرمانده کل انتظامی کشور و پیگیری‌های صورت‌گرفته وهمچنین ورود دستگاه‌های مسئول، پاکسازی محلاتی که سال‌ها با معضل حضور معتادان متجاهر مواجه بودند، در دستور کار قرار گرفت و به‌تدریج وضعیت این مناطق تثبیت شد؛ به‌گونه‌ای که امروز حضور معتادان متجاهر در معابر شهری و برخی محلات به حداقل رسیده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره حضور برخی افراد آسیب‌دیده اجتماعی، معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر در بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران گفت: بر همین اساس، مرحله نخست طرح ساماندهی این فضا‌ها با طراحی عملیات ویژه و حضور همکاران پلیس اجرا شد و در جریان این عملیات، محدوده‌های موردنظر به‌صورت میدانی مورد پایش قرار گرفت و در مسیر‌های خروجی نیز ایست‌های بازرسی مستقر شد تا امکان شناسایی و برخورد با افراد متخلف فراهم شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای امنیت و آرامش شهروندان در فضا‌های عمومی عنوان کرد و گفت: مردم تهران باید بتوانند بدون دغدغه و نگرانی از بوستان‌ها و فضا‌های جنگلی استفاده کنند و خانواده‌ها با اطمینان خاطر فرزندان خود را به این مناطق بیاورند؛ به‌نحوی که با حضور معتادان متجاهر یا فعالیت خرده‌فروشان مواد مخدر مواجه نشوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر استمرار این اقدامات تصریح کرد: طرح ساماندهی و پاکسازی در سایر بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران نیز ادامه خواهد داشت و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که در هیچ نقطه‌ای از پایتخت شاهد حضور معتادان متجاهر نباشیم.

وی در پایان با اشاره به برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و دیگر متخلفان در جریان اجرای این عملیات گفت: در این طرح، همکاران پلیس موفق به دستگیری تعدادی از توزیع‌کنندگان مواد مخدر شدند و برخورد با هرگونه تخلف مخل نظم و امنیت عمومی در این محدوده‌ها در دستور کار قرار دارد.