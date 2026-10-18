ترامپ ورود مهاجران خارجی را عامل ناآرامی‌های فرانسه دانست و از این کشور خواست مرز‌های خود را به روی آنها ببندد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از فرانسه خواست مرز‌های خود را ببندد و با نسبت دادن ناآرامی‌های این کشور به موضوع مهاجرت، مدعی شد ورود مهاجران از کشور‌های خارجی سبب بروز آشوب در این کشور شده است.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «فرانسه در آتش می‌سوزد! مهاجرت افرادی از جهانی کاملاً متفاوت، افرادی که نفرت در دل دارند، آن کشور را که زمانی عظمت داشت، درهم شکسته است. مرزهایتان را ببندید و پیش از آنکه خیلی دیر شود، کنترل اوضاع را به دست بگیرید».

اعتراضات فرانسه که از ماه گذشته میلادی آغاز شده، شب گذشته وارد مرحله جدیدی از خشونت و هرج و مرج شد. این اعتراضات ابتدا در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی برگزار می‌شد. اما در جریان آن، گروهی از افراد به تخریب اموال، آتش‌زدن اماکن و غارت فروشگاه‌ها روی آوردند. شدت درگیری‌ها به حدی بود که صد‌ها نفر از نیرو‌های پلیس و آتش‌نشانی زخمی شدند و شمار بازداشت‌شدگان به حدود هزار و ۸۰۰ نفر رسید.

 سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد بیش از ۱۵۰ مأمور پلیس در جریان اعتراضات شب گذشته زخمی شده‌اند. مقام‌های محلی همچنین تأیید کردند که دست یک معترض جوان در شهر سن‌اتین قطع شده است.

وران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد برآورد می‌شود ۵۵۰ هزار نفر در اعتراضات سراسر کشور شرکت کرده باشند که از این تعداد، ۱۱۰ هزار نفر در تظاهرات پاریس حضور داشتند. برگزارکنندگان این تجمعات شمار شرکت‌کنندگان در سراسر کشور را بیش از ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شب گذشته گروهی از افراد نقاب‌دار به ساختمان شهرداری «لیموژ» حمله کرده و آن را آتش زدند. گفته می‌شود ساختمان این شهرداری تاریخی بوده و بر اثر آتش‌سوزی آسیب جدی دیده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه وعده داده است که این افراد را مجازات خواهد کرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، ورود مهاجران ، دونالد ترامپ
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