باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- امیر یونسیان، مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ظرفیت شبکه آزمایشگاهی کشور برای حمایت از صنایع خلاق اظهار کرد: شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های ناون می‌توانند برای انجام تست‌ها و آزمون‌های تخصصی محصولات خود از خدمات آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی بهره‌مند شوند.

او افزود: یکی از زمینه‌های همکاری شبکه آزمایشگاهی با فعالان صنایع خلاق، ارائه خدمات تخصصی به شرکت‌هایی است که در حوزه‌هایی مانند رباتیک فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها برای بررسی عملکرد محصولات و تجهیزات خود به آزمون‌های تخصصی نیاز دارند که امکان انجام آنها در آزمایشگاه‌های عضو شبکه فراهم است.

یونسیان با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه تصریح کرد: شرکت‌های خلاق می‌توانند برای انجام آزمون‌های موردنیاز خود، از جمله تست برد‌های الکترونیکی و آزمون‌های سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، از ظرفیت شبکه آزمایشگاهی و گرنت‌های حمایتی این شبکه استفاده کنند.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ادامه با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی از توسعه صنایع خلاق گفت: در راوداد ملی ماناون، مجموعه‌ای از خدمات حمایتی با مشارکت دستگاه‌های مختلف برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شده است تا شرکت‌ها بتوانند فرآیند‌های مربوط به دریافت مجوز، تأمین مالی و بررسی شرایط دانش‌بنیان شدن را به‌صورت مستقیم پیگیری کنند.

او ادامه داد: در همین راستا، پااوون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پااوون دستگاه‌های مرتبط در این راوداد مستقر شده‌اند تا خدمات موردنیاز شرکت‌های خلاق در حوزه‌های مختلف ارائه شود و بخشی از فرآیند‌های حمایتی در محل نمایشگاه انجام گیرد.

یونسیان با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای حمایت از شرکت‌های خلاق بیان کرد: معاونت علمی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی، اعتباری معادل یک همت در قالب تسهیلات برای شرکت‌های حاضر در این راوداد در نظر گرفته است. همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان حمایت بلاعوض برای شرکت‌هایی پیش‌بینی شده است که شاخص‌های تعیین‌شده را احراز کرده و به‌عنوان برگزیدگان راوداد انتخاب شوند.

او با بیان اینکه حضور جوانان و بانوان از اوژگی‌های شاخص این راوداد است، افزود: حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در بازه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند و بانوان نیز حدود ۵۰ درصد از جمعیت شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که بیانگر نقش قابل‌توجه جوانان و زنان در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی است.

مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان خاطرنشان کرد: این راوداد با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری اصفهان و سایر نهاد‌های مرتبط، در سه بخش نمایشگاه، جشنواره و اعطای جوایز برگزار شده است و تلاش می‌شود زمینه بهره‌مندی شرکت‌های خلاق از خدمات تخصصی و حمایت‌های مالی فراهم شود.