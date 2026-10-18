 همکاری‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها، گسترش خدمات و افزایش پوشش بیمه‌ای در میان جامعه هدف توسعه می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امجد حسین‌پناهی در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان با اشاره به آمادگی صندوق برای پوشش بیمه‌ای مهارت‌آموزان، مربیان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: توسعه ارتباط با جامعه فنی و حرفه‌ای و معرفی ظرفیت‌ها و خدمات بیمه‌ای صندوق می‌تواند به افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای این گروه کمک کند.

وی با تشریح سطوح مختلف خدمات بیمه‌ای صندوق و برخورداری بیمه‌شدگان از سه نوع مستمری بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی، افزود: در حال حاضر، امکان انتقال سوابق بیمه‌ای افراد تحت پوشش این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و بالعکس فراهم شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان نیز با اشاره به ظرفیت شبکه ارتباطی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، آن را فرصتی مناسب برای توسعه خدمات آموزشی و مهارتی در مناطق روستایی دانست.

سیدعلی علوی ابراز امیدواری کرد توسعه همکاری‌های دو مجموعه بتواند در مسیر توسعه روستایی، افزایش امید اجتماعی و گسترش دسترسی جامعه هدف به خدمات آموزشی و بیمه‌ای مؤثر باشد.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در روستا‌ها و مناطق کمترتوسعه‌یافته، اظهار کرد: گسترش این آموزش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، توانمندسازی ساکنان مناطق روستایی و تقویت امید به آینده در این جوامع باشد.

گفتنی است؛در حال حاضر ۶۰ کارگزار خدمات بیمه روستایی و بیش از یک‌هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در استان کردستان فعالیت دارند؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های مشترک و افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات بیمه‌ای و مهارتی باشد.

منبع:صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان

برچسب ها: کردستان ، پوشش بیمه ای ، فنی وحرفه ای کردستان
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