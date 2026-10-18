سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، از بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات 7 واحد تولیدی و اقتصادی استان در یازدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - فرهاد زارع در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: در این جلسه، مسائل و مشکلات ۷ واحد تولیدی و اقتصادی استان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای رفع موانع فعالیت این واحد‌ها پیگیری شد.

وی افزود: مشکلات مطرح‌شده این واحد‌ها مربوط به حوزه‌های تأمین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و همچنین بانک‌های ملی، کشاورزی و توسعه تعاون بود که در این نشست با حضور دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی، تسهیل فرآیند‌های اداری و تأمین زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز، از مهم‌ترین الزامات حمایت از تولید، حفظ ظرفیت‌های اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در استان است.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی، نقش مهمی در پایداری تولید، حفظ اشتغال موجود و فراهم‌سازی زمینه توسعه اقتصادی استان گلستان دارد