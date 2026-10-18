کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رباب وفایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه برخلاف روز گذشته، امروز تا حدودی از هیجانات کاذب فاصله گرفت و وزن بیشتری به شرایط بنیادی داد. جدال میان جو بنیادی بازار و اخبار، به‌وضوح در تابلوی معاملات قابل مشاهده بود.

او افزود: در نیمه دوم معاملات، روند تابلو تا حدودی تغییر کرد و با افزایش تقاضا و ثبت رنج‌های مثبت، ۳۲۲ نماد از محدوده بازدهی منفی به مثبت رسیدند. در مجموع، امروز روزی بود که از شدت فشار فروش کاسته شد؛ هرچند نمی‌توان از نقش پررنگ صندوق تثبیت و توسعه در این روند چشم‌پوشی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود فردا بازار شرایط بهتری داشته باشد و شاهد افزایش تعداد سفارش‌های خرید در سرخط معاملات باشیم؛ به‌طوری که تعادل بار دیگر به صفحه معاملات بازگردد.

وفایی با اشاره به اثرگذاری نرخ ارز بر روند معاملات بورس بیان کرد: نرخ ارز، به‌ویژه نرخ دلار نیما، سیگنال‌ها و پالس‌های مثبتی برای بازار ارسال می‌کند. این موضوع یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به بهبود روند معاملات و کند شدن روند افت قیمت‌ها کمک کند.

او با تأکید بر اهمیت گزارش‌های شرکت‌ها در شرایط فعلی گفت: گزارش‌ها در شرایط کنونی اثرگذاری مهم و پیش‌برنده‌ای دارند. به‌زودی و با افزایش انتشار گزارش‌های فصلی و ۶ماهه شرکت‌ها، شاهد جدا شدن مسیر معاملاتی سهم‌ها از یکدیگر خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به وضعیت معاملات و جریان نقدینگی اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات خرد ۵۴ همت ثبت شد و صندوق‌های سهامی حدود نیم همت جذب نقدینگی داشتند که بیش از نیمی از این میزان به صندوق‌های اهرمی وارد شد.

وفایی افزود: ارزش صف‌های فروش باقی‌مانده ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش صف‌های خرید باقی‌مانده ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین خروج پول حقیقی به ۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان رسید و ارزش بازار سرمایه بر مبنای دلار آزاد ۱۰۴.۴ میلیارد دلار ثبت شد در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با افت ۸۴ هزار واحدی در ارتفاع ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۳۳۶ واحد قرار گرفت.

*گفتنی است، مطلب بالا تنها یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمی‌شود.*