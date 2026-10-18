باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بهروز شعیبی، دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در رادیو ایران از شعار جشنواره یعنی «اندیشه ایرانی» تا حضور استعداد‌های جوان و نقش فیلم کوتاه در بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی گفت و بیان کرد: ما امسال با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته پشت سر گذاشتیم، بر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی تمرکز کردیم که هر ایرانی در هر کجای دنیا با خود به همراه دارد؛ یعنی فرهنگ و داشته‌های فرهنگی.

شعیبی ادامه داد: این داشته‌ها در قالب‌های مختلفی از جمله ادبیات، معماری و... نمود پیدا می‌کنند و در نهایت، مجموعه این مؤلفه‌ها، اندیشه و تفکری را برای زیست ما شکل می‌دهند. از این رو، با توجه به رویکرد انجمن سینمای جوانان ایران، گستره کشوری فعالیت آن و حضور دفاتر مختلف در ۵۶ شهر، «اندیشه ایرانی» به یکی از اصلی‌ترین ایده‌ها و محور‌های ما تبدیل شد.

دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران درباره حجم آثار ارسالی از استان‌های سراسر کشور گفت: یک اتفاق عجیب و خوشایند در جشنواره امسال این بود که تعداد آثار ارسالی در بخش ملی از سه سال گذشته بیشتر بود، که نشان می‌دهد ما با فیلمسازانِ نسلِ جوانی رو‌به‌رو هستیم که با امید در هر شرایطی برای حال و آینده‌شان کار می‌کنند.

وی درباره حضور گسترده فیلمسازان از کشور‌های مختلف جهان توضیح داد: جشنواره فیلم کوتاه جزو جشنواره‌های رده A دنیاست و فیلم برنده وارد چرخه داوری اسکار بدون هیچ عیارسنجی می‌شود. به همین دلیل، برای همه کشور‌های شرکت‌کننده مهم است تا در این جشنواره‌های اسکار کوالیفاید شرکت کنند. داورانی هم که در جشنواره فیلم کوتاه حضور یافته‌اند از متخصصین سینمای کشور‌های مختلف هستند.

شعیبی درباره تدابیر اندیشیده شده راجع به بازنمایی جنگ تحمیلی اخیر در سینمای داستانی جشنواره فیلم کوتاه بیان کرد: ما در سال گذشته فراخوان پویش «وطن به روایت من» را بعد از جنگ ۱۲ روزه اعلام کردیم. در اسفند ماه و با شروع جنگ تحمیلی سوم مجدد فراخوان این پویش را اعلام کردیم. با توجه به رویکرد فیلمسازان و دغدغه‌شان متوجه شدیم باید توجه بیشتری به فیلم‌های حوزه جنگ کنیم. به همین دلیل، بخشی از جشنواره را به فیلم‌های جنگ بخصوص جنگ رمضان اختصاص دادیم. از طرفی، جایزه نگاه ملی هم به این بخش اختصاص یافت؛ بنابراین می‌توان گفت این بخش، از بخش جنبی جشنواره خارج و وارد بخش اصلی رقابت‌ها شده است.