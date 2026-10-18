مدیرعامل اتحادیه دامداران  آذربایجان غربی، از توزیع بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن سبوس گندم بین دامداران استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمود معروفی مدیرعامل اتحادیه دامداران آذربایجان غربی در خصوص توزیع نهاده‌های دامی در بین دامداران استان گفت: از ابتدای امسال ، جو دامی به ارزش ۲۴۲ میلیارد تومان، ذرت دامی به ارزش ۱۱۸ میلیارد تومان وهمچنین کنجاله سویا نیز به ارزش ۴۱ میلیارد تومان در بین دامداران آذربایجان غربی توزیع شده است.

وی با اشاره به نقش اتحادیه دامداران در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، بر اهمیت تداوم حمایت‌ها و تقویت همکاری‌ها برای تأمین نیاز دامداران و تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌های موردنیاز تأکید کرد.