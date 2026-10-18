باشگاه خبرنگاران جوان - رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور روز یکشنبه در پنجاه‌وسومین اجلاس شورای عالی استان‌ها در نور مازندران با استناد به قوانین پایه و اصل ۴۵ قانون اساسی اظهار کرد: قانون‌گذار در سال ۱۳۴۱ و پس از آن در اصل ۴۵ قانون اساسی به‌صراحت اعلام کرده که جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی ملک اختصاصی هیچ دستگاه یا شخصی نیست، بلکه جزو اموال عمومی و متعلق به تمام ملت و حکومت اسلامی است.

وی با تأکید بر پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای و تقابلی افزود: نباید خط‌کشی کنیم که این سوی خط مردم یا شهرداری‌ها هستند و آن سوی خط سازمان منابع طبیعی. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک وظیفه همگانی، شرعی، قانونی و اخلاقی است و همه ما در برابر حفظ حتی یک شاخه درخت یا بوته مرتعی مسئولیت داریم.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور با اشاره به موقعیت اقلیمی ایران خاطرنشان کرد: از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت خاکی کشور، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار جزو عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع است و به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک، میزان بیابان‌های کشور ۲ برابر میانگین جهانی است؛ بنابراین مدیریت این عرصه‌ها نیازمند هم‌افزایی ساختاری است.

افلاطونی با اشاره به تکالیف ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: طرح مدیریت پایدار جنگل‌ها در حوزه‌های آبخیز استان‌های شمالی و حوزه زاگرس با رویکرد "جنگل‌داری اجتماعی" آماده و در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح‌ها محوریت اصلی معیشت پایدار جوامع محلی و جنگل‌نشینان است تا با مشارکت مستقیم خود مردم از عرصه‌ها حفاظت شود.

وی به نقش پروژه‌های آبخیزداری در پیشگیری از بحران‌های طبیعی اشاره کرد و افزود: تجربه سیلاب‌های اخیر نشان داد مناطقی که عملیات آبخیزداری در آنها اجرا شده بود کمترین خسارت را دیدند، در حالی که در مناطق فاقد سازه‌های آبخیز، شاهد تخریب زیرساخت‌ها بودیم. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز کنترل سیلاب‌های درون‌شهری را تکلیف کرده و رویکرد ما این است که به‌جای پرداخت هزینه‌های گزاف پس از بحران، اعتبار را صرف پروژه‌های پیشگیرانه آبخیزداری کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام مأموریت سازمان به ادارات کل استان‌ها گفت: به تمامی استان‌ها تکلیف شده است که ایجاد حداقل دو مجموعه شامل "پارک خانواده" و "پارک آبخیز" را در دستور کار قرار دهند. همچنین درباره واگذاری و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی شهری، سیاست سازمان حفظ و ارتقای این عرصه‌ها با مشارکت مدیریت شهری است، مشروط بر اینکه اصول حفاظتی به‌طور دقیق مراعات شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.