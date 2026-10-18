باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه امروز در گشت نظارتی به صورت میدانی و سرزده از نانوایی‌های مناطق مختلف شهری بازدید و از نزدیک نحوه پخت، کیفیت عرضه نان و رعایت ضوابط بهداشتی و صنفی را ارزیابی کرد.

در جریان این پایش نظارتی تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، گران‌فروشی، نداشتن پروانه کسب، نقض الزامات بهداشتی و مصرف مواد اولیه فاقد تاریخ اعتبار محرز شد که در همان محل دستور برخورد قانونی و فوری با متخلفان صادر گردید. براساس تصمیمات اتخاذشده ۷ واحد نانوایی صنفی متخلف بلافاصله پلمب و تعدادی از متصدیان خاطی نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

صیانت از سفره مردم، اولویت اول بازرسی‌ها

فرماندار ارومیه در حاشیه این بازدید صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را اولویت قطعی دستگاه‌های نظارتی خواند و تأکید کرد: کیفیت نان و سلامت سفره مردم قابل مسامحه نیست و نظارت‌ها از این پس تشدید شده و بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده با دقت و وسواس بیشتری اجرا خواهد شد تا از هرگونه تضییع حقوق شهروندان ممانعت شود.

عیوضلو با تشریح الزامات قانونی فعالیت واحدهای نانوایی تصریح کرد: داشتن پروانه کسب معتبر، نصب شفاف تابلوی مشخصات شامل وزن دقیق چانه، وزن نان، نرخ‌نامه مصوب و کارت بهداشت کارگران در معرض دید مراجعان و همچنین ارائه نان مرغوب و استاندارد از تکالیف تخلف‌ناپذیر نانوایی‌ها و حق مسلم مردم است.

فرماندار شهرستان ارومیه در پایان مشارکت مردم را مؤثرترین ابزار نظارتی بر بازار دانست و از عموم شهروندان خواست: در زمان خرید نان به وزن مصوب و قیمت پرداختی توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، کیفیت نامطلوب یا رفتارهای خلاف قانون مراتب را بلافاصله به سامانه‌ها و مراجع نظارتی اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری و اعمال قانون شود.