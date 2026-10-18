باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی درخواست معترضان برای کناره‌گیری خود را رد کرد و گفت که اعتراضات جاری می‌تواند روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را با تهدید مواجه کند.

تظاهرات دانشجویان در آلبانی که در اعتراض به فساد، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش آغاز شده، طی هفته گذشته در تیرانا، پایتخت این کشور گسترش یافته و به شهر‌های دیگر نیز سرایت کرده است.

معترضان خواستار استعفای راما شده‌اند و در جریان درگیری‌ها، ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها را به آتش کشیده و سنگ‌فرش خیابان‌ها را به سوی نیرو‌های پلیس پرتاب کرده‌اند. پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده است.

پلیس اعلام کرده ۳۸۸ نفر در ارتباط با این اعتراضات به ارتکاب جرائم کیفری متهم شده‌اند و ده‌ها نفر از مأموران و معترضان زخمی شده‌اند.

راما که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست دارد، می‌گوید منافع خارجی در پشت اعتراضات و تلاش برای حمله پهپادی به دفترش قرار دارد، اما شواهدی برای این ادعا ارائه نکرده است.

دولت آلبانی که هدف پیوستن به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند، در سال‌های اخیر با چندین پرونده فساد بزرگ روبه‌رو بوده است. این اعتراضات جدی‌ترین چالش سیاسی پیش روی راما تاکنون محسوب می‌شود.

اعتراضات آلبانی هم‌زمان با موجی از ناآرامی‌های اجتماعی در فرانسه برگزار می‌شود. در حالی که معترضان فرانسوی عمدتاً به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی معترض‌اند، فساد دولتی و کمبود فرصت‌های شغلی از محور‌های اصلی اعتراضات در آلبانی است.

منبع: رویترز