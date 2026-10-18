باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زندی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات محیط‌زیستی گفت: احکام سبز با هدف اصلاح رفتار متخلفان و مشارکت آنها در حفاظت از اکوسیستم صادر می‌شود و متخلفان فاقد سابقه کیفری می‌توانند به‌جای تحمل حبس، به انجام فعالیت‌هایی نظیر کاشت نهال، ساخت آبشخور برای حیات‌وحش، پاکسازی مناطق طبیعی و همکاری با محیط‌بانان محکوم شوند.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد واحد حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کردستان در نیمه نخست سال جاری افزود: در این مدت، ۴۵ پرونده مربوط به شکار و صید، ۴۲ پرونده تخریب و ۹ پرونده تعلیف غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان ادامه داد: در پی اقدامات نظارتی، ۹ پرونده مربوط به قطع درختان و هفت پرونده مرتبط با آلودگی‌های محیط‌زیستی به ثبت رسید.

زندی با اشاره به اهمیت پایش فضای مجازی برای مقابله با سوداگران حیات‌وحش گفت: در این بازه زمانی، هفت پرونده از طریق رصد فضای مجازی شناسایی شد.

وی اضافه کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۱ اخطاریه قانونی صادر و در نهایت ۱۶ حکم سبز از سوی قضات صادر شد که بیانگر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت فعالیت‌های خدماتی در حوزه محیط‌زیست است.