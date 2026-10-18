باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ضمن انتقاد مجدد از توافق اخیر آمریکا و روسیه برای ورود گازوئیل این کشور به بازار انرژی بین‌المللی، هم‌سویی رسمی آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را «اشتباهی تاریخی» خواند.

زلنسکی در گفت‌و‌گو با برنامه «میت د پرس» شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفت: «ما می‌خواهیم به او (دونالد ترامپ) اعتماد کنیم. امیدوارم تصمیماتش را تغییر دهد، زیرا معتقدم همه این تصمیمات اشتباه هستند و نه به ما کمک خواهند کرد و نه به ایالات متحده».

ترامپ روز جمعه با صدور یک فرمان اجرایی، معافیت تحریمی روسیه را اجرایی کرد. این اقدام چند روز پس از توافق با پوتین برای عرضه صد‌ها هزار تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی صورت گرفت.

زلنسکی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت که آمریکا مدت کوتاهی اشتراک‌گذاری اطلاعات نظامی با اوکراین را متوقف کرده بود و این مسئله باعث شد کی‌یف اطلاعاتی درباره موشک‌های بالستیک روسیه دریافت نکند. به گفته او، این همکاری پس از چند روز وقفه از سر گرفته شده است، اما همچنان محدودیت‌هایی بر استفاده اوکراین از شبکه ماهواره‌ای استارلینک و نسخه نظامی آن، استارشیلد، اعمال می‌شود.

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به اهمیت استارلینک در رهگیری پهپاد‌های روسیه، گفت مقام‌های اوکراینی معتقدند تصمیم شرکت اسپیس‌ایکس برای محدود کردن این شبکه در واکنش به درخواست دولت آمریکا اتخاذ شده است. او گفت نمی‌داند ترامپ یا ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس مستقیماً این تصمیم را گرفته‌اند یا خیر، اما تصور می‌کند هر دو در آن نقش داشته‌اند.

زلنسکی همچنین در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه تعامل با او دشوارتر از پوتین است، گفت با رئیس‌جمهور آمریکا صادق بوده است.

رئیس جمهور اوکراین در بخش دیگری از صحبت‌های خود اذعان کرد که در صورت هم‌پیمانی آمریکا و روسیه، اوکراین توان پیروزی و مقاومت در برابر آنها را نخواهد داشت. او همچنین از معافیت‌های تحریمی آمریکا ابراز ناامیدی کرد، اما گفت قرار است روز یکشنبه با مذاکره‌کنندگان آمریکایی به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کند و همچنان به برگزاری دیداری در روز‌های آینده امیدوار است.

شایان ذکر است که شبکه ماهواره‌ای استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس با مدیریت ایلان ماسک، نقش مهمی در ارتباطات میدانی ارتش اوکراین، تبادل اطلاعات و هدایت پهپاد‌ها دارد و به نیرو‌های اوکراینی امکان می‌دهد حتی در مناطقی که زیرساخت‌های ارتباطی آسیب دیده‌اند، ارتباط خود را حفظ کنند.

اخیرا گزارش‌ها از اعمال محدودیت‌هایی بر عملکرد استارلینک و سامانه نظامی استارشیلد در اوکراین حکایت دارند؛ محدودیت‌هایی که به گفته ولودیمیر زلنسکی بر توان عملیاتی اوکراین تأثیر گذاشته است.

دونالد ترامپ مسئولیت اختلال در دسترسی اوکراین به این خدمات را رد کرده است. اما رویترز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرده که این دستور از درون کاخ سفید صادر شده است.

منبع: آناتولی