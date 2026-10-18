مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن اگر دست از پا خطا کند و ادعای تهدید با بمب مادر را دارد، بداند که پدر موشک‌های ایرانی آماده شلیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی روز یکشنبه در رزمایش جان فداییان مازندران در ساری افزود: ندای حق طلبی و عدالت طلبی مردم ایران مرز‌های جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی به حضور پر شور و با شکوه ۲۳۱ شب مردم مبعوث شده در خیابان و میدان اشاره کرد و بیان داشت: این حضور نشانه غیرت است، دشمنان بدانند که انسانیت فروختنی نیست، امداد ایستادگی ملت ایران نشات گرفته از خون امام شهید و شهدا است.

سردار نقدی با بیان اینکه، ملت ایران بشارتی را آموختند که شرف را با هیچ جیزی عوض نمی‌کند و همواره خون خواهی امام شهید و مظلومان را فریاد می‌زند، تصریح کرد: دشمنان با همه تجهیزات نظامی امروز ناچار به احترام است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: درس امروز ملت ایران ایستادگی است که دشمن را بیچاره کرده است.

برچسب ها: موشک های ایران ، سردار نقدی
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