تیم تراکتور در هفته نهم لیگ برتر به دلیل حواشی بیرون از زمین در انزلی تصمیم گرفت زمین مسابقه را ترک کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه  - دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور که قرار بود از ساعت ۱۷ امروز در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شود، به دلیل حواشی ایجادشده در سکوها و فحاشی شدید برخی تماشاگران ملوانی با اتفاقات جنجالی همراه شد.

در شرایطی که بازیکنان دو تیم برای گرم کردن وارد زمین شده بودند تا خود را برای آغاز مسابقه آماده کنند، شعارهای تند و توهین‌آمیز برخی هواداران ملوان علیه تیم تراکتور، موجب ناراحتی شدید بازیکنان این تیم شد. اعضای تراکتور که از اتفاقات رخ‌داده متعجب بودند، اعتراض خود را به داور و ناظر مسابقه منتقل کردند.

با وجود گذشت دقایقی از آغاز تنش‌ها، فحاشی‌ها متوقف نشد و برخی تماشاگران ملوان همچنان به سر دادن شعارهای رکیک علیه تیم تراکتور ادامه دادند. در نهایت، پس از حدود نیم ساعت و با تداوم این شرایط در ورزشگاه سیروس قایقران، بازیکنان تراکتور زمین مسابقه را ترک کردند و به رختکن رفتند.

در جریان این اتفاقات، مجری برنامه تلویزیونی نیز اعلام کرد که محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، اسناد و ویدئوهایی از شعارهای سر داده‌شده در ورزشگاه را برای او ارسال کرده است.

مازیار زارع، سرمربی ملوان، نیز برای آرام کردن جو ورزشگاه به سمت هواداران تیمش رفت و از آنها خواست به فحاشی‌ها پایان دهند. با این حال، شعارهای تند همچنان ادامه داشت. در ادامه، زارع با بیژن حیدری، داور مسابقه، گفت‌وگو کرد و تلاش‌هایی نیز برای بازگرداندن بازیکنان تراکتور به زمین انجام شد؛ اما این اقدامات نتیجه‌ای نداشت.

در ابتدا، با وساطت مسئولان و تماس با محمدرضا زنوزی، این امیدواری به وجود آمد که بازیکنان تراکتور به زمین بازگردند، اما اعضای این تیم اعلام کردند به دلیل ادامه شعارهای توهین‌آمیز، حاضر به بازگشت نیستند. در این میان، بخشی از شعارها به‌طور مشخص علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل‌زاده را هدف قرار داده بود.

در نهایت، با ادامه این شرایط و خودداری بازیکنان تراکتور از بازگشت به زمین، بازیکنان ملوان نیز راهی رختکن شدند تا سرنوشت این مسابقه در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، تیم ملوان بندر انزلی
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