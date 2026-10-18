مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از محکومیت ۶ میلیارد ریالی یک برق‌کار متخلف ساختمانی در شهرستان بوکان و الزام وی به پرداخت ۳ میلیارد ریال خسارت به شاکی پرونده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: پرونده تخلف این مجری برق ساختمان به اتهام تقلب در کسب، اجرای غیراصولی سیم‌کشی و وارد کردن خسارت مالی به مالک ساختمان در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

وی افزود: رئیس شعبه پس از احضار متهم و با توجه به گزارش کارشناسی، شواهد موجود و عدم ارائه مدارک و دفاعیات قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: بر همین اساس این برق‌کار متخلف علاوه بر الزام به پرداخت ۳ میلیارد ریال بابت جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم شد.

نجف‌زاده با اشاره به نحوه تشکیل پرونده خاطرنشان کرد: این گزارش در پی اعلام شکایت شاکی خصوصی و متعاقب آن بازرسی میدانی و تخصصی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بوکان تنظیم و جهت صدور رأی و برخورد قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، اقتصادی، بهداشتی و یا قاچاق کالا و ارز، مراتب را از طریق سامانه برخط www.tazirat135.ir و یا تلفن گویای ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری و رسیدگی شود.

برچسب ها: جریمه متخلف ، برق غیرمجاز
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