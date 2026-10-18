معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف و ضبط یک هزار و ۵۴۵ قوطی و بطری مشروبات الکلی خارجی از منزل یک متهم و توقیف یک دستگاه خودرو در این پرونده خبر داد و بر برخورد قاطع دستگاه قضایی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید ناصری سرپرست مجتمع جنایی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: در پی اقدامات قضایی و انتظامی، از منزل یک متهم تعداد یک هزار و ۵۴۵ عدد انواع مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شد.

وی در تشریح جزئیات این کشفیات گفت: این محموله شامل ۱۴۸۰ عدد قوطی و ۶۵ بطری شیشه‌ای از انواع مشروبات الکلی خارجی بوده است.

سرپرست مجتمع جنایی و انقلاب مرکز خوزستان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این عملیات افزود: متهم با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه زندان شد و پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

ناصری در ادامه با تأکید بر صیانت از سلامت روانی و اخلاقی جامعه تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با قاچاق، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکلی برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: کشف مشروب الکلی ، مشروبات الکلی خارجی
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