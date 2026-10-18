تیم فوتبال چادرملو اردکان موفق شد در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ بر یک ذوب‌آهن اصفهان را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی  تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و چادرملو اردکان در چهارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در ورزشگاه فولادشهر با قضاوت سیدوحید کاظمی برگزار و در نهایت با برتری ۲ بر یک چادرملو به پایان رسید.

ترکیب  ذوب‌آهن

داود نوشی‌صوفیانی، سیدابوالفضل حسینی‌فر، سعید کریمی، آرش قادری، علی شجاعی، محمدجواد محمدی، امید لطیفی، جلال‌الدین محمدی، امیرحسین رنگرز جدی، علیرضا کاظمی و محمود قائد رحمتی

ترکیب  چادرملو

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیدرضا حسینی، سیروس صادقیان، رضا میرزایی، مهدی حسینی، رضا دهقان، محمدحسین خسروی، رضا محمودآبادی، دیه‌گو تورس و رنی بوبوی

تیم ذوب‌آهن بعد از شکست مقابل هم‌شهری خود یعنی سپاهان تصمیم گرفت تا هدایت گاندو‌ها را از عبدالله ویسی به محمد ربیعی بسپارد. ربیعی پس از بازگشت به نیمکت این تیم در اولین دیدار با شکست کار خود را آغاز کرد.

اولین موقعیت جدی این دیدار در دقیقه ۲۲ رقم خورد، جایی که ارسال مهدی حسینی به محوطه شش‌قدم ذوب‌آهن رسید و محمدحسین خسروی با ضربه سر دروازه میزبان را هدف گرفت، اما توپ پس از برخورد به تیرک عمودی از ورود به دروازه بازماند تا چادرملو فرصت رسیدن به گل نخست را از دست بدهد.

تنها پنج دقیقه بعد ضربه محمود قائد رحمتی در داخل محوطه جریمه به دست خسروی برخورد کرد تا وحید کاظمی بلافاصله نقطه پنالتی را نشان دهد. محمدجواد محمدی پشت توپ قرار گرفت، اما ضربه او نیز به تیرک عمودی برخورد کرد و به بیرون رفت تا گاندو‌ها بهترین فرصت گلزنی در نیمه اول این دیدار را به راحتی از دست بدهند.

سرانجام در دقیقه ۵۹ قفل دروازه‌ها باز شد، ارسال سعید محمدی فرد روی تیر دوم به عقیل عنافچه رسید و ضربه سر این بازیکن وارد دروازه نوشی‌صوفیانی شد. در دقیقه ۶۷ تیم میزبان به بازی برگشت، ضربه سر آرش قادری به محمود قائد رحمتی رسید و این بازیکن موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.

این پایان کار نبود و تنها ۳ دقیقه بعد چادرملو موفق شد گل دوم را توسط تعویض طلایی اخباری به ثمر برساند، پاس رضا محمودآبادی به محمدطا‌ها طباطبایی بازیکن تعویضی چادرملو رسید و این بازیکن با یک ضربه دقیق وتماشایی توپ را به گوشه دروازه ذوب فرستاد.

با این نتیجه چادرملو ۱۲ امتیازی شد و در رتبه هشتم قرار گرفت و در مقابل ذوب‌آهن با ۷ امتیاز در رتبه چهاردهم  ایستاد.

 

برچسب ها: تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ، لیگ برتر فوتبال
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